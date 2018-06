Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Saksa painaa kaasua ja jarrua yhtä aikaa

Saksan liittokansleri

Angela Merkel antoi viikonloppuna toistaiseksi selkeimmän vastauksensa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin suurisuuntaisiin aloitteisiin euroalueen uudistamiseksi.Macron on markkinoinut omia eurovisioitaan nyt jo kahdeksan kuukauden ajan eli suunnilleen virkaan astumisestaan lähtien. Siihen taas ei ole enää kuukauttakaan, kun eurojohtajien huippukokouksen pitäisi punnertaa yhteinen näkemys rahaliiton kehittämisestä.Merkel kuvaili omat eurovisionsa Frankfurter Allgemeine -lehden viikonloppunumerossa.Merkel näyttää suhtautuvan suopeasti useisiin Macronin ehdottamiin uudistuksiin, kuten Euroopan valuuttarahaston perustamiseen, uudenlaisen suhdannerahaston perustamiseen ja yhteisten budjettivarojen varaamiseen rakenteellisista heikkouksista kärsivien euromaiden tueksi.Kannatus on kuitenkin ennemmin näennäistä kuin kovinkaan innokasta.päällisin puolin samantyyppisiä uudistuksia kuin Macron. Mutta samalla Merkel varustaa omat ehdotuksensa sellaisilla rajauksilla ja ennakkoehdoilla, että ne käytännössä vesittävät suurimman osan Macronin keskeisistä ehdotuksista.Euroalueen uudistamisessa Macron haluaisi painaa kaasua molemmin jaloin, mutta Merkel painaa samaan aikaan kaasua ja jarrua.Merkel on tällaisen samanaikaisen kaasun ja jarrun painamisen harjaantunut mestari. Hänen ei tarvitse torjua epämieluisina pitämiään aloitteita, kun hän tietää pääsevänsä samaan lopputulokseen kannattamalla niitä mutta vain sellaisilla ehdoilla, jotka eivät kelpaa muille.Käytännön iso ero Macronin ja Merkelin avauksissa on, että Macron haluaisi monin tavoin lisätä euromaiden keskinäistä taloudellista yhteisvastuuta ja siirtää päätösvaltaa komissiolle mutta Merkel haluaisi vahvistaa euromaiden talouskuria ja pitää vallan jäsenvaltioilla.sekä muutaman muun pienen EU-maan ”Hansa-ryhmän” maaliskuinen yhteislinjaus rahaliiton uudistamisesta oli etenkin Macronin kahden jalan kaasutukseen verrattuna pelkän jarrupolkimen painamista.Jokin aika sitten näytti jo kuin Saksan vasta toimessaan aloittanut hallitus olisi palaamassa kohti maan edellisen hallituksen Nein-linjaa. Nyt Merkel kuitenkin näyttää hivuttavan Saksaa pienen askelen Ranskan suuntaan.Siksi Merkel lienee Macronin makuun liian nuiva mutta Hansa-ryhmälle liian innokas euroalueen uudistaja. Ja siksi kesäkuun lopun huippukokous tuskin saa aikaan suuren suuria mullistuksia.Rahaliitto on ja pysyy epävireessä ja -kuntoisena niin kauan kuin europäättäjät ovat yhtä mieltä vain liittonsa valuvioista mutta eivät korjausten laadusta tai tavoitteista.