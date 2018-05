Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Valiokunta muuttaa sotessa rooliaan?

Valiokunnasta

Eduskuntaryhmien

kuuluu silti kummia. Ilta-Sanomille vuodetussa luonnoksessa arvostellaan maakuntien sote-menojen kasvulle asetettua 0,9 prosentin vuotuista kattoa. Se, onko muotoilu valiokunnan lopullisessa lausunnossa, jää nähtäväksi.Mutta jos on, perustuslakivaliokunta menee aivan uudelle rahanjakotontille, jonka ei pitäisi sille kuulua. Kysymys on siitä, että valiokunnan mukaan menoja ei pitäisi hillitä, vaan piikki olisi auki, kuten Kyösti Jurvelin kirjoittaa Kauppalehdessä (KL 30.5.).Pohjimmiltaan kyse tietenkin on maakuntavaltuustojen rahankäytöstä. Valtio jyvittää rahat jaettavaksi. Ongelma poistuisi, jos maakunnilla olisi verotusoikeus, mutta se vaihtoehto hirvittää muutenkin himoverotettuja suomalaisia ja sitä myöten myös poliitikkoja. Jossakin vaiheessa kuultiin tosin sellaisiakin puheita, että sotella pitäisi pystyä leikkaamaan menojen kasvua, nykyään asiasta kuulee harvemmin.Varsinkin kokoomukselle ottaa lujille, jos valiokunta päätyy sille kannalle, ettei sen mukaan maakuntien menoja saisi rajoittaa. Mutta todennäköisesti valiokunta muuttaa vielä linjauksiaan IS:n haltuunsa saamasta luonnoksesta.– Jos meidän eduskuntaryhmä tulee siihen tulokseen, että tämä ei vastaa niitä tavoitteita, joita me olemme asettaneet tälle sote-uudistukselle, eli sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen, tämä siitä seuraava säästöpotentiaali, paremmat palvelut, valinnanvapaus. Jos tämä yhtälö ei toimi, niin silloin meillä ei ole syytä tätä tukea, varoitti kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo Ylen Ykkösaamussa lauantaina.ja puolueiden puheenjohtajat kävivät tiistaina pelisääntökeskustelun IS:lle vuodetun lausuntoluonnoksen takia. Eduskunta päätti – viisaasti – ettei se muuta käytäntöjään asiakirjojen julkisuuden suhteen. Asiakirjojen julkistaminen salaisiksi olisi ollut liioittelua. Vuodot kuuluvat politiikkaan.Eduskunta on nyt varannut aikaa sotelle 6. heinäkuuta saakka. Se tarkoittaa sitä, että uudistuksesta käytetään kovia puheita paitsi eduskunnassa myös kokoomuksen ja keskustan kesäkuun alun puoluekokouksissa. Ainakin Petteri Orpo saa varautua omiensa kritiikkiin, mikä selittänee hän koventuneita puheitaan.Mutta vielä on aikaa jännittää, mikä on valiokunnan lausunto ja mikä on hallituksen tulevaisuus. Ainakin kansainvälinen vedonlyöntitoimisto pitää hallituksen pystyssä pysymistä todennäköisempänä.