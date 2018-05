Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Kummat ensin, maakunta- vai eduskuntavaalit?

Maakuntavaaleista

Viime viikolla

Jättiuudistusten

on varmistunut ainakin se, että niitä ei järjestetä lokakuun lopussa niin kuin hallitus oli kaavaillut. Sen sijaan epäselvää on, järjestetäänkö niitä myöhemminkään, vai käydäänkö sittenkin ensin eduskuntavaalit.Maakuntavaalien lykkäytymisen vahvistivat viikonlopun puheenvuoroissaan sekä pääministeri Juha Sipilä (kesk) että valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok).Ensin Orpo totesi lauantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa, ettei usko maakuntavaaleja järjestettävän lokakuussa. Sunnuntaina Sipilä vahvisti Ylen Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla lienevän "selvää, että maakuntavaalien ajankohta lykkäytyy hieman".Mutta erityisesti Orpon puheenvuorosta saattoi helposti päätyä sellaiseenkin vaikutelmaan, että juuri muuta joustamisen varaa koko sote- ja maakuntapaketissa ei enää sitten olekaan kuin vaalipäivän lykkäys.Jos esimerkiksi perustusvaliokunta päätyy vaatimaan tuntuvia muutoksia hallituksen esittämään sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapausmalliin, voi kokoomuksen tuki koko uudistukselle olla katkolla.Ilta-Sanomat uutisoi perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksesta, jonka mukaan valinnanvapautta ei voida toteuttaa hallituksen esittämässä aikataulussa.Kokoomukselle valinnanvapaus on vastaava kynnyskysymys kuin maakuntauudistus on keskustalle. Kumpikaan ei toteudu ilman toista.Orpon mukaan kokoomus haluaa, että "valinnanvapaus toteutuu, ja sillä on uskottava polku tämän uudistuksen kokonaisuudessa." Mutta jos uudistus ei vastaa puolueen tavoitteita, ja jos "yhtälö ei toimi", silloin puolueella ei hänen mukaansa ole syytä tukea uudistusta.Moni politiikan vaikuttaja on jo puntaroinut koko uudistuksen kaatumista. Melkein yhtä moni on päätellyt sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen tietävän saman tien hallituksen kaatumista.Se tarkoittaisi, että seuraavaksi ei järjestetäkään maakuntavaaleja vaan eduskuntavaalit. Seuraavat vaalikalenterin mukaiset eduskuntavaalit käydään joka tapauksessa ensi vuoden huhtikuussa.kaatuminen olisi erittäin traumaattinen kokemus erityisesti keskustalle ja kokoomukselle.Vastaavasti se olisi ilojuhla oppositiopuolueille. Ainakin siihen asti, kunnes vaalien jälkeen joutuvat kenties itse hallitukseen noustuaan aloittamaan aivan saman sote-painin taas alusta.Varsinainen riemujuhla sote- ja maakuntapakettien kaatuminen olisi sosiaali- ja terveysalan suurille yksityisyrityksille. Ne saisivat ainutlaatuisen tilaisuuden kasvaa ja rahastaa, kun kunnissa alkaisi sosiaali- ja terveyspalveluiden villi ulkoistamisaalto.Se olisi vielä nolompi vaihtoehto kuin joten kuten tyydyttävä sote.