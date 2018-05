Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: EU on eripurainen ja eksyksissä, mutta silti suosittu

Yksi esimerkki protestipuolueiden noususta on paraikaa nähtävillä Italiassa.

EU nauttii alueen kansalaisten keskuudessa nyt suurempaa suosiota kuin kertaakaan sitten 1980-luvun alkuvuosien.Tältä ainakin näyttää EU:n parlamentin vastikään teettämän Eurobarometri -kansalaiskyselyn vastauksista ja parlamentin viestintätoimiston omista tulkinnoista.Kyse on vaalibarometrista, jonka parlamentti on teettänyt osana vuoden kuluttua pidettävien eurovaalien valmisteluja. Siksi tämä barometri painottaa vaalikysymyksiä ja on tuntuvasti suppeampi kuin EU-komission säännöllisesti teettämät vakiobarometrit.Vaalivalmistelujen henkeä kohottanee kyselyn keskeinen havainto, jonka mukaan useampi kuin kaksi kolmesta vastaajasta uskoo oman maansa hyötyneen EU:n jäsenyydestä.Samoin erityisesti eurovaaleja valmistellessa lienee mieluisa tieto, että hieman yli puolet vastaajista on tyytyväisiä demokratian toimivuuteen omassa maassaan ja melkein puolet EU:ssa.kohottaa omalla tavallaan sekin, että tämän kyselyn perusteella eurokansalaisten enemmistö suhtautuu myönteisesti uusiin ja nouseviin poliittisiin liikkeisiin ja puolueisiin, protestipuolueet mukaan luettuna.Viiden viime vuoden aikana eri EU-maissa on syntynyt yli 70 uutta puoluetta tai poliittista liittoa ja liikettä. Moni niistä on syntynyt ja kasvanut esimerkiksi siksi, että kannattajat ovat tyytymättömiä perinteisiin puolueisiin, hallintoon ja usein myös EU:n toimiin.Yksi ajankohtainen esimerkki protestipuolueiden noususta on paraikaa nähtävillä Italiassa, jossa maaliskuun parlamenttivaalit päätyivät kahden eurokriittisen protestipuolueen suurvoittoon. Voitto syntyi osin esimerkiksi EU:n ja euron arvostelemisella.Nyt ne yrittävät muodostaa hallitusta, ja pian yksi EU:n perustajamaista ja talouden luvuin kolmanneksi suurin euromaa voi olla eurokriittisen populistihallituksen vallassa. Ja pian se voi olla myös välirikossa muiden jäsenmaiden ja ”Brysselin” kanssa EU:n taloussääntöjen rikkomisesta.EU:n toiseksi suurin talousmahti ja selkeästi suurin sotilasmahti Britannia valmistelee ensimmäistä jäsenmaan eroa EU:sta. Ero on monin tavoin traumaattinen jo ennen kuin se on totta, mutta sekin perustuu demokraattisen kansanäänestyksen tulokseen.Osa unionin itäisistä jäsenmaista on puolestaan haastanut EU:n yhteishenkeä, sopimuksia ja periaatteita esimerkiksi kieltäytymällä täyttämästä EU:n jäsenmaille jakamia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kiintiöitä, rajoittamalla lehdistön vapautta ja alistamalla oikeuslaitosta poliittiseen ohjaukseen.Näkyvimmin tällaista omavaltaisuutta ovat harjoittaneet Puola ja Unkari, mutta ne eivät ole suinkaan ainoita joissakin asioissa ”tottelemattomia” jäsenmaita. Yhteistä kaikille EU:n harmoniaa haastaville hallituksille on, että ne ovat kaikki saaneet omat valtakirjansa kansallisissa vapaissa vaaleissa.on syntynyt eniten sellaisissa kiperissä kiistakysymyksissä, joissa yksittäisen jäsenmaan kansallinen etu on ristiriidassa EU:n yleisen edun kanssa.Kymmenen viime vuoden kuluessa tällaisia kansallisten ja yhteisten etujen repiviä ristiriitoja sytytti ensin talouskriisi ja seuraavaksi pakolaiskriisi. Kumpaakaan EU ei kyennyt ratkaisemaan tyydyttävällä tavalla, ja siksi jäsenmaiden välinen eripura jatkuu ja koko EU on lukuisista tiekartoista huolimatta eksyksissä.Ja siksi europarlamentin vaalibarometrin EU:lle mittaama suuri kansansuosio voi yhtä hyvin kertoa vastaajien piittaamattomuudesta kuin aidosta ”eurooppalaisuudesta”.