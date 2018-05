Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Maakuntavaalien mahdoton aikataulu

Jotta

Eniten on odotettu perustuslakivaliokunnan lausuntoa, sillä valiokunta palautti viime kesänä valinnanvapausesityksen takaisin hallituksen pöydälle uuteen valmisteluun. Nyt kaikki odottavat kelpaako uusi versio valiokunnalle.Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa osan perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksesta. Siinä valiokunta katsoo, että hallituksen valinnanvapauden toteutusaikataulu on liian kireä. IS:n tietojen mukaan valiokunnan kuulemat valtiosääntöoikeuden asiantuntijat sanovat kuitenkin, että valinnanvapaus on toteutettavissa.Kyseessä on luonnos, josta perustuslakivaliokunta keskustelee kiivaasti. Keskiviikkona perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas) sanoi Ylelle ja HS:lle, että valiokunta saa lausuntonsa valmiiksi vasta ensi viikolla. Keskiviikkoon asti valmista oli odotettu tulevan tämän viikon aikana.Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu on ollut tähänkin asti todella tiukka. Siitä hallitus saa syyttää itseään. Kun keskusta ja kokoomus tekivät sopimuksensa, että ei maakuntauudistusta ilman valinnanvapautta ja toisinpäin, lakipaketit sidottiin toisiinsa. Lakien pitäisi olla valmiina ja hyväksytty heinäkuun alkuun mennessä, jotta ensimmäiset maakuntavaalit voitaisiin järjestää lokakuun lopulla.Aikataulusta on viime päivinä kuultu eriäviä mielipiteitä korkealta. Oikeuskanslerinviraston näkemys on, että käsittelyssä olevan lakipaketin ja maakuntavaalien välillä pitää olla noin puoli vuotta aikaa. Tämä ei täyty, vaikka lakipaketit saataisiin valmiiksi heinäkuun alkuun.Myös eduskunnan kuulemat sote-asiantuntijat ovat pitäneet hallituksen aikataulua kohtuuttomana. He ovat jaksamisensa äärirajoilla.Juhlapuheissa on jo kauan hoettu, että sote- ja maakuntauudistus onnistuu hyvin, jos maakunnat järjestävät asiat kunnolla. Siihen taas vaikuttaa moni asia – ei vähiten se, onko maakunnilla aikaa järjestää asioita.On aiheellista kysyä, onko maakuntavaaleja mielekästä pitää lokakuun lopussa. Lakipakettien käsittelyyn pitää varata riittävästi aikaa. Kun uudistusta on tehty vuosia, ei ole järkeä kiirehtiä viime kuukausina.maakuntavaalit voisivat onnistua, ehdokkailla pitää olla aikaa selittää asioita äänestäjille. Vaikka puolueilla olisikin vaaliaineisto kasassa, kunnissa toimii asiakysymysten ympärille muodostuneita liikkeitä, joilla voi olla paljonkin valtuustopaikkoja. Nämä ryhmittymät tarvitsevat aikaa. Heillä ei ole eduskuntapuolueiden tietoja lainvalmistelun ajalta.Demokratian kannalta olisi järkevintä suosiolla siirtää maakuntavaalien ajankohtaa.