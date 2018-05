Pääkirjoitus: Orpon ja Rinteen väittely tyylipuhdasta politiikan teatteria – Sdp:llä ja kokoomuksella itse asiassa paljon yhteistä

Pääkirjoitus

Sdp ja kokoomus menevät eduskuntavaaleihin toistensa vihollisina: pelissä on suurimman puolueen paikka ja sitä kautta pääministerin nuija. Väittelyä kannattaakin lähestyä vaalitaktiikan suunnasta. Kokoomukselle ja Sdp:lle sopii mainiosti, että puolueet ovat tulevien vaalien ykköstaistelupari. Vaalikampanjassa kaksintaistelu tuo varmasti ääniä molemmille, ja vaalien mielenkiinto – ehkä jopa ainoa sellainen – kohdistuu siihen, kumpi on niskan päällä tuloksissa vaalipäivän iltana. Se, että eduskuntavaalit keskittyvät Orpon ja Rinteen ympärille, sopii molemmille siis vallan mainiosti.Väittelytilaisuudessa Orpo otti esiin kolme asiakohtaa: hallituksen saavutukset, Sdp:n vaihtoehdot ja mitä kokoomus seuraavalla vaalikaudella aikoo tehdä. Ministeri kehui pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen saavutukset maasta taivaaseen, Rinne vastaavasti polki niitä maan alle. Rinteen vaalilupaus pienten eläkkeiden korotuksesta on Orpon mielestä populismia: suomalainen järjestelmä ei kestä menojen lisäämistä ja siitä seuraavia veronkorotuksia.Väittelyssä sivuttiin soten kustannuksia ja yhteiskunnan eriarvoistumisesta, yhteenotossa esiintyi kiihkeyttäkin sopivassa määrin.Totuus on, ei ehkä tarua ihmeellisempää, mutta ainakin toisenlaista. Orpon ja Rinteen väittelyssä toteutuvat suomalaisen vaalijärjestelmän hyvät ja huonot puolet. Väittelytilanteessa ollaan napit vastakkain. Äänestäjille Sdp ja kokoomus näyttäytyvät vastinpareina. Näkymä voisi toimiakin, jos Suomessa olisi kaksipuolue- tai blokkijärjestelmä.Puolueiden tavoitteet ja tahtotilat ratkeavat vasta vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa. Niissä tahdin tulevat melko suurella todennäköisyydellä ratkaisemaan kokoomus ja Sdp, jotka johtavat tuoreimpia mielipidekyselyjä.Kahden poliitikon teatraalinen väittely politiikan journalistien edessä saa lisää syvyyttä, kun miettii, mitä yhteistä Sdp:llä ja kokoomuksella on. Paljonkin. Eurooppa-politiikassa puolueet löytävät helposti yhteistä tarttumapintaa, samoin perhevapaista ja varhaiskasvatuksesta sekä veropohjan laajentamisesta. Tietoisuus siitä, että puolueiden pitää sopia vaalien jälkeen samaan hallitukseen voi myös vaikuttaa siihen, miten Sdp äänestää sote- ja maakuntamallista eduskunnassa: kannattaako yrittää kaataa politiikan valtapelin takia hanke vai ei – muutama kuukausi ennen vaaleja.Rinteen vaalilupaus eläkkeistä voi jäädä torsoksi ja työttömien aktiivimallin kaatokin voi muuttua korjaukseksi.Vaalilupausten vetämisestä vessanpöntöstä alas puolueilla on kokemusta – eikä vähiten demareilla.