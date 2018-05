Pääkirjoitus

Trump meni omaan ansaansa

P

Trump

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Libyan

Trumpin













elimies Donald Trump esitteli parhaita korttejaan ja tyrkkäsi ne sitten vastustajalleen. Onko hän pelimies lainkaan?Trumpin pitäisi ensi kuussa tavata Pohjois-Korean tyranni Kim Jong-un Singaporessa. Siellä keskusteltaisiin Pohjois-Korean luopumisesta ydinaseestaan. Kuluvalla viikolla Pohjois-Korea kuitenkin heittäytyi hankalaksi, perui tärkeän tapaamisen Etelä-Korean kanssa ja ilmoitti, että myös Singaporen huippukokous on vaarassa.Virallisena syynä olivat Yhdysvaltain ja Etelä-Korean sotaharjoitukset, joista ei pitänyt tulla ongelmaa. Uusi turvallisuusneuvonantaja John Bolton kuitenkin hermostutti Pohjois-Korean puhumalla ”Libyan mallista”, minkä pohjoinen saattoi tulkita täydellisen antautumisen vaatimiseksi. Tai sitten se vain pelaa.on itse rakentanut loukkunsa. Hän innostui menestyksestään Pohjois-Korean kanssa niin, että totesi jo ”kaikkien” olevan sitä mieltä, että rauhan Nobel kuuluu Trumpille. Rauhan mies irrotti juuri Yhdysvallat Iranin ydinohjelmaa rajoittavasta sopimuksesta. Hänen ajatuksensa kulkee niin, että koska Yhdysvaltain kova linja pakottaa Pohjois-Korean myönnytyksiin sama toimii Iraninkin kanssa.Ensin pitäisi vain saada ne myönnytykset Pohjois-Korealta. Kimille saattaa riittää hyvin pelkkä huipputapaaminen, tuloksista viis. Se nostaa kuitenkin hänen arvoaan kansalaistensa silmissä. Trump tarvitsee nyt edes jonkun laihan sovun. Todennäköisemmin sellainen syntyy Pohjois-Korean mannertenvälisestä ohjuksesta, joka periaatteessa uhkaa Yhdysvaltoja, mutta ei käytännössä ehkä toimi.Kimin neuvonantajat näkevät Trumpin ahdingon ja yrittävät ottaa siitä kaiken irti.tyranni Muammar Gaddafi halusi 2000-luvun alussa parantaa suhteitaan länteen. Hän oli itse ajanut ne umpikujaan tukemalla terrori-iskuja, joista suurin Lockerbiessa vuonna 1988 vaati 270 ihmisen hengen. Kun Yhdysvallat kävi sotiaan terroria ja Saddam Husseinia vastaan, Gaddafi näki tilaisuutensa.Vuonna 2003 hän lopetti alkeellisen ydinohjelmansa ja antoi viedä sen laitteistoa Yhdysvaltoihin. Sen jälkeen Gaddafi oli vähintään lännen epävirallinen liittolainen vuoteen 2011 asti. Tuolloin alkoi kansannousu, jonka Gaddafi yritti julmasti kukistaa. Länsivaltojen ilmavoimat tulivat kapinallisten avuksi. Yksi niiden iskuista hajotti Gaddafin oman saattueen ja kapinalliset surmasivat hänet.Tarinan opetukset ymmärrettiin eri tavoin. Vapautta janoavat uskoivat lännen lopulta tulevan puolustamaan ihmisoikeuksia. Syyriassa he pettyivät. Tyrannit totesivat, että vallan turvaavia aseista ei kannata luopua lännen miellyttämiseksi.ratkaisu pulmaan on siis luvata, että Kim pysyy Pohjois-Korean johdossa, jos hän luopuu ydinaseista. On mielenkiintoista tietää, mitä tämä tarkoittaisi, jos kanannousu uhkaisi Kimin valtaa. Lähettäisikö Yhdysvallat vaikka joukkonsa hänen avukseen? Kim tuskin järjestää vapaita vaaleja lähivuosikymmeninä.Trump ehti myös luvata, että Yhdysvallat tekee Pohjois-Koreasta rikkaan kuin Etelä-Korea. Etelä-Korea on kuitenkin tehnyt itsestään rikkaan kovalla työllä ja kekseliäisyydellä, ei Yhdysvaltain armon paloilla. Pohjois-Korean johtajista Trumpin puheiden täytyy kuulostaa aivan lapsellisilta.Kansainvälisessä politiikassa suurvallan johtajalla pitäisi olla edes perustiedot lähihistoriasta. Trumpilta ne taitavat todella puuttua. Se avaa Yhdysvaltain vastustajille ja kilpailijoille pelimahdollisuuksia, joita voivat hyödyntää muutkin kuin Pohjois-Korean tyranni.