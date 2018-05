Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Pääkaupunkiseudun sote-kapinakokous jää mielenosoitukseksi

Helsinki,

Vapaavuoren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lindtman käyttää Vapaavuorta nyt täysin rinnoin Sdp:n oppositiopolitiikan eduksi.

Oikeasti

Yhteenvetona