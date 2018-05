Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Enemmän konkretiaa, Sdp

Mallin on tarkoitus lisätä työnteon kannustimia pienituloisimmille (HS 14.5.). Siis johtaa tilanteeseen, jossa esimerkiksi sosiaalitukien varassa elävien olisi kannattavaa ottaa osa-aikatyötä vastaan.Puolue kutsuu negatiivista palkkaveroaan työtulotueksi, ja malli on osa Sdp:n vero-ohjelmaa, joka esitellään kokonaisuudessaan keskiviikkona.HS:n mukaan Sdp:llä ei ole toistaiseksi täsmällisiä tavoitteita negatiivisen palkkaveron käytön laajuudesta. Ilmeisesti valmistelussa on ollut useampikin malli. Käytännössä malli olisi nykyinen työtulovähennysjärjestelmä. Mutta siten toteutettuna, että työtulovähennyksen annetaan alentaa veroprosentti negatiiviseksi. Verotus kevenisi, jos ansiot ovat 3 000–14 000 euroa vuodessa.Ennen kuin koko vero-ohjelma ja samalla malli kokonaisuudessaan on esitelty, sitä on vaikea arvioida täsmällisesti. Lehtitietojen varassa on myös Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen. Hän on tutkinut kannustinloukkuja. Kärkkäinen sanoo, että esitetyillä tiedoilla Sdp:n mallin haaste löytyy, kun katsoo, ketkä tienaavat alle 14 000 euroa vuodessa. Mukaan tulee paljon opiskelijoita ja nuoria – jonkin verran myös eläkeikäisiä. Sdp:n tavoite lienee tehdä työnteosta aina kannattavaa osa-aikatyöläisille ja tilapäisiä töitä tekeville. Opiskelijoita kaikki puolueet haluavat yleensä kannustaa opiskelemaan. Jos malli osuu paljon heihin, ohjausvaikutus ei ehkä ole toivottu.Sinänsä uudet ideat ovat tervetulleita. Kannustinloukkukeskustelussa on kuultu liikaa esityksiä, joissa kaikki tuntuvat voittavan. Näin ei tietenkään ole, vaan uudistuksissa joku voittaa ja toinen häviää. Mitä tarkemmin puolueet ideansa avaavat, sitä konkreettisemmin niitä päästään arvioimaan. Tämä on reilua myös äänestäjien kannalta.Vaalien läheisyys alkaa nyt näkyä selvästi. Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen lupauksista korottaa pienimpiä eläkkeitä on vasta muutama viikko. Nyt luvataan helpottaa osa-aikatyötä tekevien elämää. Mikä sinänsä on hyvä asia.Mieleen tulee, missä ovat kaikki ne veroreformit, jotka vaikuttavat keskituloisten elämään. He kun ovat niitä, joiden verotulojen varassa yhteiskunta toimii.Hämmennystä herättävät myös Antti Rinteen tekemät lupaukset. Rinne on kertonut jo liudan nykyhallituksen tekemiä uudistuksia, jotka Sdp peruu, jos pääsee valtaan. Luvata voi, mutta äänestäjien on hyvä muistaa, että nämä keskustelut käydään hallitusneuvotteluissa. Yksin Sdp ei pysty perumaan mitään. Siksikin konkretia olisi hyvästä. Myös puheissa.