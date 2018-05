Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Suomen Yrittäjät lähti sotajalalle

SY menee työmarkkinajärjestelmän arimmille alueille. Pääsääntö on, että ammattiliittojen jäsenet kuuluvat automaattisesti liittoon kytkeytyvään työttömyyskassaan. Ansiosidonnainen työttömyysturva ei kuitenkaan edellytä liiton jäsenyyttä, pelkkä työttömyyskassan jäsenyys riittää.Ilta-Sanomat kertoi, miten paljon liittojen ja keskusjärjestön jäsenmäärät ovat laskeneet. Samaan aikaan Yleinen työttömyyskassa eli ”Loimaan kassa” porskuttaa, se on jäsenmäärältään jo suurempi kuin toimihenkilökeskusjärjestö Sttk. Loimaan kassaan Suomen Yrittäjätkin Pentikäisen johdolla haluavat palkollisensa ohjata.Pentikäisen esitys on kuin kaataisi suolaa avoimeen haavaan. Työntekijäjärjestöjen edustajat ärähtivätkin saman tien. ”Olen suorastaan sanaton. Tämä on minusta pöyristyttävä avaus. Yllättävää, että Yrittäjät lähtee tällä liikkeelle”, kommentoi Sak:n työttömyysturvan kehittämishankkeen hankepäällikkö Saana Siekkinen Helsingin Sanomille (HS 9.5). Myös Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder haukkui esityksen. ”Kyllä yhteistyö Akavan osalta on tätä menoa kokonaan loppumassa”, Fjäder totesi twiitissään.Jorma Malinen käytti kovinta kieltä. Hän kysyi Pentikäiseltä, haluaako tämä diktatuurimaiden työelämärakenteet Suomeen. Malisen mukaan Pentikäisen viimeaikaiset avaukset ovat olleet halveksivia hyökkäyksiä ay-liikettä vastaan.Työntekijäjärjestöt ovat muistuttaneet myös siitä, että työsopimuslain mukaan työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti. Jos yritys maksaa työntekijän kassamaksut YTK:lle, tulisi sen maksaa myös järjestäytyneiden työntekijöiden kassamaksut.on kaudellaan Suomen Yrittäjien toimitusjohtajana sotaisan maineen. Hän tuntuu käyvän taistelua vähän joka suuntaan. Kysymys kuuluukin, onko liian suoraniittinen toimintatapa edes järjestön oma etu. Vihollisia tuntuu olevan kohta joka puolella.Pentikäinen kertoo halunneensa herättää keskustelua siitä, miten ammattiliiton koplaavat liittoja ja työttömyyskassoja oman asemansa vuoksi. Mutta Pentikäisen kannattaisi miettiä sitäkin vaihtoehtoa, että Sdp on seuraavassa hallituksessa. Olipa oikeassa tai väärässä, kaikkia siltoja ei kannata polttaa. Se ei ole toimivinta edunvalvontaa.