Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Poliitikoilla on vuosi aikaa oppia puhumaan vaikeista asioista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niissä on suuri houkutus tehdä rajuja yksinkertaistuksia. Siksi pitäisi keskustella maltilla. Pohtien. Syy ja seuraus -suhteita miettien. Kyse on sellaisista asiakokonaisuuksista kuin miksi Suomessa syntyy niin vähän lapsia. Loppuuko eläkejärjestelmästä tällä menolla raha? Pitäisikö meidän miettiä uudelleen maahanmuuttoa?Poliitikko polttaa jokaisessa edellä esitetyssä asiassa helposti näppinsä. Silti ne ovat yhteiskunnan kehityksen kannalta aivan keskeisiä asioita. Ja niistä on osattava puhua, kun tehdään valintoja, mihin suuntaan yhteiskuntaa halutaan kehittää.Vaikeutta lisää, että asioiden arvottamisesta nousee huutomyrsky. On maailman henkilökohtaisin asia, haluaako ihminen lapsia vai ei. Varsinkin, kun on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat lapsen, mutta toive ei syystä tai toisesta toteudu. Yhdestä asiasta olen varma – lapsentekoon ei ryhdytä huoltosuhde mielessä.Yhteiskunnalle asia on kohtalokas. Syntyneiden lasten määrällä on pidemmällä aikavälillä valtavasti vaikutuksia. Valtiovarainministeriön korkein virkamies, valtiosihteeri Martti Hetemäki on puhunut syntyvyydestä ja sen taustalla vaikuttavista asioista läpi kevättalven ja kevään. Itse kuulin Hetemäen esityksen aiheesta Keva-päivässä. Hieman mutkia oikoen asian voi tiivistää niin, että nuorilla naisilla menee hyvin, nuorilla miehillä huomattavasti huonommin. Naiset ovat yliopistoissa ja miehet muualla, eiväthän he edes kohtaa, Hetemäki sanoi.Yleisö nauroi. En ymmärtänyt mille. Hetemäen ajatuskulkunsa perusteeksi näyttämät luvut olivat kylmääviä.Keskustelu kiihtyi, kun Tilastokeskus sai valmiiksi viime vuoden syntyvyysluvut. Ne näyttivät, että syntyvyys on nyt kaikkien aikojen matalinta.Tämä havainto taas käynnisti keskustelun siitä, että eläkerahat loppuvat. Eläkelaskelmat on tehty paljon suuremman syntyvyyden maailmaan. Nyt kannattaa painaa jarrua. Eläkkeissä puhutaan aina suhteellisen pitkän aikavälin kehityksestä. Nykyinen syntyvyys on kyllä alle oletetun, mutta sen vastineeksi työllisyys on yli. Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes on hyvin kuvannut, että eläkejärjestelmä hengittää samaa tahtia yhteiskunnan kanssa. Kun yhteiskunnassa tapahtuu isoja muutoksia, jossain vaiheessa ne tulevat läpi ja alkavat vaikuttaa eläkejärjestelmään. Pidemmän päälle näin alhaisena pysyvä syntyvyys tietäisi ongelmia.Apua – niin eläkkeisiin kuin huoltosuhteeseenkin – voisi tuoda maahanmuutto. Se vasta on tulenarka aihe poliittisesti. Emmehän osaa puhua maltilla sen enempää humanitäärisestä kuin työperäisestä maahanmuutosta. Huutomyrsky niistäkin keskusteluista yleensä syntyy.Vaikeista asioista on nähty lähinnä populistia ulostuloja. Lupauksia nostaa pienituloisimpien eläkkeitä. Sanasotia, onko alhainen syntyvyys koulutettujen naisten vai työmarkkinoilta pudonneiden miesten syytä. Ei kumpienkaan. Kyse on paljon monimutkaisemmasta asioiden vyyhdestä.Vaikeita asioita on myös edessä, sillä seuraava hallitus saa eteensä jättimäisen hankkeen: sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen. Siinä keskustelussa on pakko puhua arvoista. Millä ehdoilla tukia saa? Millaiset kannusteet järjestelmään rakennetaan? Kuka voittaa ja kuka häviää? Äänestäjien ja yhteiskunnan kehityksen puolesta toivoisi, että asioista puhuttaisiin niiden oikeilla nimillä. Ei niin, että luvataan joka suuntaan etuja, mutta kokonaisuus katoaa. Todelliseen puntariin arvot joutuvat vasta, kun pitää tehdä valintoja. Viimeistään silloin meidän on osattava puhua vaikeista asioista.