Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Vapaa kansa ansaitsee vapaan lehdistön

Tiedostusvälineiden alistaminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisittain kiusallista

Ei ole sattumaa, että itsevaltaiseen asemaan pyrkivät tyrannit aloittavat vallan kahmimisen yleensä alistamalla maan tiedostusvälineet komentoonsa. Tähän on monenlaisia keinoja, mutta kaikkia niitä yhdistää lehdistönvapauden rajoittaminen.Itsevaltaisen komentohallinnon ensimmäisiä edellytyksiä on, että hallitsija ja hänen hallintonsa voivat vapaasti määritellä omat totuutensa – ja passittaa virallista totuutta kyseenalaistavat toimittajat vaikka vankilaan.on tyrannille jopa tärkeämpää kuin poliittisen opposition suora vaientaminen. Toisinajattelijat ja muut hallinnon mielivallan kanssa eri mieltä olevat menettävät merkityksensä, kunhan tyranni komentaa tiedotusvälineet vaikenemaan näiden näkemyksistä.Hallintoa haastavilla poliittisilla vaihtoehdoilla ei ole juurikaan onnistumisen mahdollisuuksia, ellei maassa ole vapaata lehdistöä. Eikä kansalaisilla ole kaksisia mahdollisuuksia valtaapitävien vahtimiseen, ellei maassa ole valpasta oppositiota – ja vapaata lehdistöä.Siitä on Suomenkin lähinaapurustossa liikaa hyviä huonoja esimerkkejä, että ilman vapaata lehdistöä on vaikea tai jopa mahdoton käydä aidosti vapaita vaalejakaan. Ja siitä, että ilman vapaata lehdistöä ja vapaita vaaleja on turha puhua kansankaan vapaudesta.Lehdistön, opposition ja kansalaisten vapauksien mielivaltaiset rajoitukset ja loukkaukset eivät ole enää Venäjän, Kiinan ja Pohjois-Korean kaltaisten diktatuurien vitsauksia. Samanlaisia pyrkimyksiä esiintyy Turkissa ja jopa joissakin EU-maissa, kuten Puolassa, Unkarissa, Tshekissä ja Slovakiassa.Valtaa pitävien poliitikkojen lisääntynyt lehdistövihamielisyys käy ilmi lehdistönvapautta eri maissa mittaavan vertailun tuloksista, jotka Toimittajat ilman rajoja -järjestö julkisti tällä viikolla.mutta ennen kaikkea huolestuttavaa on sijoituksen heikkeneminen nyt jo toisena vuonna peräkkäin. Suomen lehdistö oli tämän vertailun perusteella maailman vapainta vielä kaksi vuotta sitten, mutta nyt enää neljänneksi vapainta.Viime vuonna lehdistönvapautta valvova järjestö perusteli Suomen sijan heikennystä pääministeri Juha Sipilän (kesk) Yleen kohdistamalla painostuksella. Tämänvuotisen pudotuksen peruste on lähdesuojan vaarantuminen tapauksessa, jossa poliisi takavarikoi toimituksellista aineistoa Helsingin Sanomien toimittajan kotiin tekemässään erityisessä kotietsinnässä.Toki Suomen sijoittuminen kansainvälisessä vertailussa on edelleen korkea, mutta kehityksen suunta on meilläkin väärä.Aidosti vapaassa demokratiassa tiedostusvälineiden ei tarvitse pelätä päättäjiä eikä toimittajien tarvitse pelätä poliisia. Muuten on vaara, että seuraavaksi on kansan vuoro pelätä.