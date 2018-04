Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Kaikkien mielestä lasten hoitaminen on arvokasta työtä, kunnes pitää löytää maksaja

Keskiviikkona kyse ei ollut palkasta. Siitä on kyse perjantaina.

osa Uudenmaan päiväkotien henkilökunnasta marssi ulos työpaikoiltaan. He osoittivat mieltään varhaiskasvatuslakiin suunniteltujen muutosten vuoksi. Suunniteltuja muutoksia on useita, mutta kiteytetysti kiistassa kyse on siitä, minkä verran korkeasti koulutettua henkilökuntaa päiväkodeissa pitää olla. Lakiesityksen mukaan korkeasti koulutettuja tulee olla nykyistä enemmän. Osa päiväkotien henkilökunnasta pitää uudistusta hyvänä ja jäi keskiviikkona töihin. Jokainen osapuoli perustelee näkemystään laista lasten edulla.Keskiviikkona kyse ei ollut palkasta – vaikka varmasti sekin taustalla vaikuttaa. Palkasta on kyse perjantaina. Silloin palkankorotusta ajava Ei leikkirahaa -liike kehottaa lastentarhanopettajia, erityislastentarhanopettajia ja päiväkotien johtajia vaatimaan yhdessä satojen eurojen palkankorotusta.minimipalkka on hieman yli 2300 euroa kuukaudessa. Lastenhoitajan vielä pienempi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on täyttämättä satoja lastentarhanopettajien paikkoja. Alan ihmisille viimeinen pisara oli, kun ilmeni, että pääkaupunkiseudun suuret kunnat – Helsinki, Espoo ja Vantaa – ovat sopineet, että lastentarhanopettajista ei kilpailla palkoilla. Osa kunnista on kiistänyt sopimuksen olemassaolon.Yleensä markkinatalous toimii niin, että jos tietyn alan ammattilaisista on pulaa, työstä maksettava palkka nousee. Suuri kysymysmerkki on, miten alalle aiotaan jatkossa houkutella entistä enemmän korkeakoulutettua väkeä. Yliopistotutkinto ja 2300 euron kuukausipalkka eivät kohtaa. Monet lastentarhanopettajat täydentävät jo nyt opintojaan ja lähtevät paremmin palkattuun luokanopettajan työhön.keskustellaan parhaillaan myös siitä, miksi Suomessa syntyy niin vähän lapsia. Sekä työurien pidentämisestä. Yksi tapa työurien pidentämiseen on saada vanhemmat lapsen syntymän jälkeen nopeammin takaisin töihin. Se vaatii, että lapselle on hyvä hoitopaikka.Lisäksi yritettiin sopia perhevapaauudistuksesta. Ei onnistunut.Lapsiin liittyvät asiat ovat hyvin herkkiä.kyse on arvoista. Käytännössä kaikkien mielestä lasten hoitaminen on arvokasta työtä. Kunnes pitää löytää paremmille palkoille maksaja. Helsinki esimerkiksi on päättänyt, että sillä on hyvän talouskehityksen vuoksi mahdollisuus alentaa kunnallisveroaan. Arvovalinta sekin.Ihmetyksen aihe on tosin myös kiistan ajankohta. Kunta-ala sopi juuri työehdoista. Miten palkkakiista ei noussut esiin silloin?