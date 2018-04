Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Kokoomuksen piina syvenee entisestään – Harkimon ero puolueesta on myrkkyä Orpolle

Koska on niin monesta asiasta eri mieltä ja kritisoinut tapaa, jolla puoluetta johdetaan. Tulevaisuudensuunnitelmistaan hän ei sanonut mitään, vaan palaa asiaan ”kun sen aika on”.Harkimon eroilmoitus on myrkkyä kokoomukselle, sillä kesäkuu ja sote- ja maakuntauudistuksesta äänestäminen on lähellä. Hallituksella on niukka enemmistö eduskunnassa. Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on jo ilmoittanut äänestävänsä sote-pakettia vastaan. Harkimo sanoi torstain tiedotustilaisuudessa, että ei ole vielä päättänyt, miten sote-asiassa äänestää, sillä uutta tietoa tulee yhä. Mutta jos hänen pitäisi nykytiedoilla äänestää, hän äänestäisi sotea vastaan.Silloin hallituksella on jäljellä 103 ääntä.Keskiviikkoillasta asti on puhuttu, että Harkimo ja Sdp:n entinen puoluesihteeri Mikael Jungner ovat perustamassa uutta poliittista liikettä Suomeen. Harkimo ei ottanut asiaan torstaina mitään kantaa. Voi olettaa, että viikonloppuna asiasta kuullaan lisää. Mediapelin tämä kaksikko ainakin osaa. Harkimo on lauantaina aamulla haastateltavana Ylen Ykkösaamussa. Asian tihkumisella esiin vähitellen varmistetaan, että oma asia pysyy esillä päiväkausia.Kokoomukselle Harkimo ei ole ollut helppo kansanedustaja. Yrittäjätaustainen Harkimo on tehnyt selväksi, että häntä tuskastuttaa, miten puolueet ovat toimissaan vanhanaikaisia. Yrittäjä on tottunut nopeampiin päätöksiin. Ja päättämään itse. Puolueessa vaaditaan ryhmäkuria.Kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle syntynyt tilanne on karmiva. Puolueen kansanedustajat eivät pysy rivissä. Elina Lepomäki on jo ilmoittanut äänestävänsä sotea vastaan. Jatkuvaa harmia aiheuttaa myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) arvostelemalla rajusti sote- ja maakuntauudistusta. Vapaavuori uskoo, että maakuntauudistus kaatuu. Hallituskumppanit kyselevät aiheellisesti Orpolta pysyykö kokoomus yhdessä sovittujen linjausten takana.Jos Suomeen syntyy uusi poliittinen liike, se koonnee yhteen markkinaliberaaleja. Konkaripoliitikko Osmo Soininvaara kirjoitti jo vuosi sitten, että urbaanille liberaalille puolueelle on niin ilmiselvä ekologinen lokero, että joku sen täyttää. Lähikuukausina näemme, millainen liike on syntymässä ja keitä se houkuttelee. Monen veikkaus on, että nykyisiä kokoomuksen äänestäjiä. Vielä hetki sitten kokoomus porskutti voitosta voittoon.Nyt edessä on tuskaisia aikoja.