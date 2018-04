Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Toista oli ennen ulkopolitiikassa

Suomi

Ulkoministeri Lavrov toistaa tietenkin sitä, mitä presidentti Vladimir Putin käskee.Syyrian tilanne ja siihen reagointi osoittaa, että Venäjä menettänyt uskottavuutensa kansainvälisessä diplomatiassa. Venäjä on kuin sadun poika, joka varoittaa turhaan kylän asukkaita lampaita uhkaavasta sudesta. Toistuva valheellinen kertomus on vienyt maalta uskottavuuden.on silti vaikeassa diplomaattisessa raossa, sillä Venäjä on yhä Suomen suurvaltanaapuri. Suhtautumisessa Syyrian tapahtumiin Suomi on seurannut muita EU-maita. Salisburyn hermokaasuiskun reagoinnissa Suomi teki EU:n enemmistöä seuraavan päätöksen diplomaattien – diplomaatin – karkotuksessa.Päätös oli ulkopoliittiselle johdolle erittäin vaikea. Suomi liittyi Salisburyn hermomyrkkyiskun tuomitsemisessa niin sanottuun läntiseen liittoon, vaikka edes EU ei ole ollut diplomaattien karkotuksien suhteen yksimielinen. Päätöstä on alleviivaamalla alleviivattu poliittiseksi.aikoina on syytä palauttaa mieleen, miten vaikeaa Suomella oli Neuvostoliiton ja YYA-sopimuksen aikana. Kylmän sodan aikana Suomi joutui monta kertaa jopa naurettavan maineeseen Neuvostoliiton myötäilijänä.Enää Suomen käyttäytyminen suhteessa Venäjään ei herätä kansainvälistä kiinnostusta. Suomi on EU:ssa, joka turvaa kansainvälisen maineselustan. Suomettumisesta ei puhuta, koko termin muistavat ylipäätään vain ulkopolitiikan ammattilaiset. Ulkopolitiikan ykkönen, presidentti Sauli Niinistö on muistuttanut kollegaansa Putinia moneen otteeseen, että Suomi ei seuraa EU:n linjaa, vaan on päättämässä siitä.emme olisi nyt EU:ssa, Suomen asema olisi pelottavan heikko. Jos Juho Kusti Paasikivi eläisi, hän taatusti käyttäisi asetelmasta termiä: hirmuista.Mutta Suomi on yhä Suomi. Rajanaapurina on arvaamaton Venäjä, joka on vuosikaudet hakenut uudelleen asemaansa suurvaltana. Käviköhän Suomelle lopulta sittenkin hyvin, ettei sitä hyväksytty YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi 2012 kovasta pyrkimisestä huolimatta? Eipähän tarvitse selittää enempää kuin pakko on.Suomi liittyi EU:n jäseneksi 1995. Joskus todellakin kannattaisi muistaa ja miettiä, miten yksin Suomi olisi arvaamattoman suurvaltanaapurinsa kanssa ilman EU-jäsenyyttä. Presidentti Mauno Koivisto sanoi, että Suomen EU-jäsenyys oli turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Oikeassa oli.