Pääkirjoitus: Unkarista tulossa EU:lle entistä pahempi riippakivi – vaalivoittaja Viktor Orbán pelaa isoa peliä Venäjä-kortilla

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Unkarista tulossa EU:lle entistä pahempi riippakivi – vaalivoittaja Viktor Orbán pelaa isoa peli

Vahvasti

Orbánista

Arvaamattomuus on populisteille ominaista pelin politiikkaa.

Orbán

Unkari

populistinen, maahanmuuttokriittinen Fidesz-puolue on saamassa parlamenttiin kahden kolmasosan enemmistön. Orbánin vastainen oppositio on täysin hajalla. Orbánin ja Fidesz-puolueen saamaa tukea voi jo verrata eräänlaiseen kansanhurmokseen.Unkari näyttää siirtyvän kohti itsevaltaista yhden puolueen järjestelmää, joka vähät välittää EU:n demokratiajulistuksista – pakolaislinjauksista puhumattakaan. Lähi-idän epävakaat olot, Isisin terrori ja Syyrian sisällissota sysäsivät liikkeelle pakolaisaallon, jonka ensimmäisen vyöryn Unkari joutui ottamaan vastaan. Pakolaisongelman kärjistyminen Euroopassa on ollut oivaa polttoainetta Orbánin pakolais- ja maahanmuuttovastaiselle politiikalle.on tulossa EU:lle riippakivi, eikä riippakivi pelkästään jyrkän pakolaispolitiikan ja kansalaisten demokraattisten oikeuksien kaventamisen kautta, vaan myös Venäjä-suhteidensa kautta. Orbán ei suoranaisesti ole Vladimir Putinin Venäjän liittolainen, mutta jonkinlainen Putinin politiikan ymmärtäjä Orbán on. Venäjän strategiana on neulanpistomaisesti löytää ymmärtäjiä ja liittolaisia EU:n sisältä: vanha kunnon hajota ja hallitse -politiikka on myös Putinin ulkopolitiikkaa.Unkari on tässä mielessä Putinille oiva etäpesäke EU:n sisällä. Tosin Unkari liittyi mukaan EU-maiden Venäjän vastaiseen pakoterintamaan Salisburyn myrkkyiskun takia karkottamalla yhden venäläisdiplomaatin.on häilyvä poliitikko, jonka poliittisella uralla takinkääntäminen ei ole ollut mitenkään tuntematonta, päinvastoin. Arvaamattomuus on populisteille ominaista pelin politiikkaa, ja juuri arvaamattomuus voi olla liikaa jopa Putinillekin.Orbánille Venäjän liehittely voi olla vain tapa kiristää EU:lta lisää rahaa ja etuja: jos Brysselissä ei kuunnella, Moskovassa kuunnellaan. Venäjä-kortin takia Unkarin uhkaaminen EU-tukien jäädyttämisellä voi olla kuolleena syntynyt ajatus.ja toisaalta Puola vetävät EU:ssa omaa linjaansa, joka koettelee EU:n kärsivällisyyttä aikana, jolloin koko unionin pitäisi edetä kohden yhtenäisempää rakennetta taloudessa ja myös puolustuksessa. Se, että Unkari hakeutuu Brysselin sijasta kohti Venäjää ja toisaalta Recep Tayyip Erdoğanin Turkkia, olisi EU:lle raju takaisku, isku, joka pakottaisi unionin miettimään Unkarin asemaa – jopa sen jäsenyyttä – uudestaan.EU laajentui rehvakkaasti itään. Kuviteltiin, että vuodet rautaesipirun takana olisivat kasvattaneet entisistä itä-blokin maista uskollisia länsieurooppalaisen demokratian vaalijoita Euroopan unioniin. Unkarin kohdalla tämä laskelma meni pahasti pieleen.