Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Vapaavuoren sote-kammo repii rikki kokoomusta

Kyse on siitä, että Helsinki vastustaa kynsin hampain hallituksen sote- ja maakuntauudistusta. Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui keskiviikkona illalla ylimääräiseen kokoukseen ja hyväksyi äänin 82–3 eduskunnalle lähetettävän erittäin kriittisen lausunnon. Äänensävy oli tällainen. Uudistus ei pääse tavoitteisiinsa, uudistus tarkoittaa vallankaappausta. Helsinki, pääkaupunkiseutu ja esimerkiksi Tampere kasvavat kovaa, mutta uudistus vaarantaa tuon kasvun ja siitä kärsii koko maa. Joten ”sellainen hallitus, joka tyystin sivuuttaa tämän, on joko tyhmä tai vastuuton tai molempia näistä”.Sotessa on siirrytty kovaan valtapolitiikan vaiheeseen. Se repii kokoomusta. Se repii hallitusta. Ja se asettaa kovaa kasvavat kaupungit ja taantuvat alueet rajusti vastakkain. Pidemmän aikaa on puhuttu, miten kokoomus ajaa kaksilla rattailla: valtiovarainministeri Petteri Orpo puolustaa sotea ja maakuntauudistusta hallituksessa, Jan Vapaavuori haluaa ehdottomasti eroon maakuntamallista. Keskiviikon jälkeen on kyselty, onko Vapaavuori jo täysin laukalla. Sotesta ei päätetä Helsingin valtuustossa, siitä päätetään eduskunnassa.Valtataistelun tuoksinassa väliin pitäisi huutaa, että tässä päätetään nyt sitä kuuluisaa pientä ihmistä koskevista asioista. Miten hyvin terveydenhuolto toimii? Pääseekö lääkäriin? Miten nopeasti? Miten turvataan toimivat terveyspalvelut koko maassa? Kun sotesta kysyy tavallisilta suomalaisilta, he sanovat, että eivät ole enää aikoihin ymmärtäneet. Sote näyttäytyy jatkuvana riidanaiheena.Vielä jokin aika sitten vallitsi yksimielisyys siitä, että jotain pitää tehdä. Terveydenhuollon kustannukset kasvavat niin nopeasti, että nykymenolla ei voida jatkaa. Nyt vaikuttaa, että tämäkin sopu on unohtunut. Oppositiolle sopii hyvin, että hallitus riitelee keskenään. Oppositio miettii vaalien jälkeistä aikaa ja poimii sote-esityksistä rusinoita pullasta sen mukaan, kenen kanssa mielii hallitukseen. Tämä käy, tuo ei, tämä voisi käydä, mutta näillä muutoksilla.Harvassa ovat ne, jotka ovat kahlanneet sote- ja maakuntauudistuspaketin lait läpi. Suuri huoli on, että kaiken riitelyn keskellä jotain olennaista on jäänyt huomaamatta. Yhteensovitettavia asioita on valtavasti ja syntyvillä kokonaisuuksilla on joskus odottamattomia vaikutuksia.Ei voi myöskään välttyä ajatukselta, että tämä on alkusoittoa. Kun suuret ikäluokat saavuttavat ne ikävuodet, joissa he alkavat tosissaan sairastaa, sote-kokonaisuus kohtaa todellisen testinsä.