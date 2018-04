Pääkirjoitus: Venäjän laivasto uhittelee ohjusharjoituksella – Itämeri on jo nyt kaikkea muuta kuin rauhan meri

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Venäjän laivasto uhittelee ohjusharjoituksella – Itämeri on jo nyt kaikkea muuta kuin rauhan mer

Itämerellä liikkuu nyt sotakalustoa ruuhkaksi saakka. Se voi tietää läheltä piti -tilanteita kuten vuonna 2016.

Venäjän sotaharjoitusta ei ole syytä liioitella, mutta ei myöskään vähätellä.