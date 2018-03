Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Suomi asettui myrkkykriisin osapuoleksi

Suomi liittyi siihen parinkymmenen maan joukkoon, joka ilmoitti karkottavansa yhteensä satakunta venäläisdiplomaattia. Suomesta lähtöpassit saa yksi diplomaatti, mutta eleellä on enemmän merkitystä kuin määrällä.Diplomaattikarkotuksilla Suomi ja 15 muuta EU-maata sekä Yhdysvallat, Kanada, Norja, Ukraina ja Albania ilmaisevat tuomitsevansa Venäjän oletetun osallisuuden entisen venäläisvakoojan myrkyttämiseen Britannian Salisburyssa maaliskuun alussa.Vaikka karkotusrintamasta jäi pois melkein yhtä monta EU-maata kuin lähti mukaan, on kyse kaikkiaan poikkeuksellisen laajasta ja painavasta diplomaattisesta eleestä Venäjää tai mitään muutakaan maata vastaan.Suomellekin karkotusrintamaan osallistuminen on merkittävämpi päätös ja voimakkaampi ele kuin pelkkä lähtöpassien lukumäärä – yksi – vihjaa.Päätöksellään Suomikin osoittaa vastaansanomattoman selkeästi kuuluvansa tässäkin jupakassa läntiseen valtapiiriin. Samaan valtapiiriin, joka asettui vielä laajemmalla yhteisrintamalla Venäjää vastaan tämän miehitettyä Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan vuonna 2014.Näinkin yksiselitteisen selvästi Venäjää vastaan asettuminen on Suomelle varsin uusi keino ottaa osaa kansainvälisen politiikan kiistoihin. Enää ei voi puhua omia kantoja varovan sivustaseuraajan sovittelevasta hyssyttelystä saati tärkeän naapurisuhteen suojelemisesta vaikeiden kiistojen välttelyllä ja vaikenemisella.Siksi yhdenkin diplomaatin karkottamista voi pitää Suomen ulkopoliittiselta johdolta kovana ja tärkeänä päätöksenä. Se on tehty siitä huolimatta, että Venäjältä on odotettavissa ainakin samanmittaisia ja -tasoisia vastatoimia. Ja siitä huolimatta, että Suomen ja Venäjän välillä on aivan yhtä pitkä maaraja kuin suomettumisen aikoihin.Karkotuspäätöksen käytännön seuraukset riippuvat Venäjän vastauksesta ja siitä, alkaako tästä pelkkiä karkotuksia vakavampien ja raskaampien toimien ja vastatoimien ketjureaktio. Mutta niin kauan kuin kyse on vain diplomaattien karkotuksista, jäävät eleiden vaikutukset todennäköisesti vähäisemmiksi kuin Krimin miehityksen jälkeen määrätyt talouspakotteet.Näissä toimissa on toinenkin merkittävä ero.Krimin miehityksen jälkeen määrätyistä talouspakotteista päätti EU-maiden osalta EU eivätkä yksittäiset jäsenmaat omin päin. Suomikin lähti mukaan ja ottaa yhä osaa näihin talouspakotteisiin yhtenä EU:n jäsenmaana muiden mukana eikä omasta aloitteestaan.Sen sijaan diplomaattien karkottamisesta ei ole EU:n päätöstä, vaan Suomi ja muut maat ovat tehneet karkotuspäätöksiään omin päin.Osoittautuuko karkotuspäätösten nopeus perustelluksi vai hätiköinniksi selviää, kunhan Britannia julkistaa Venäjän myrkytysroolista pelkkiä syytöksiä vahvempaa näyttöä.