Pääkirjoitus: Pian mikään ei enää hämmästytä

ympärillä pyörivä mediasirkus kohosi eräänlaiseen huipentumaansa viikonvaihteessa, kun Stephanie Clifford, taiteilijanimeltään Stormy Daniels, esiintyi CBS:n 60 Minutes -ajankohtaisohjelmassa. Vanhaan aikaan olisi ollut ennen kuulumatonta, että pornotähti kertoisi suorassa televisiolähetyksessä harjoittaneensa suojaamatonta seksiä Yhdysvaltain presidenttinä nyt istuvan miehen kanssa, mutta tämäkin on sitten nähty. Onko enää mitään, mistä voisi hämmästyä?Trump on kiistänyt Cliffordin kertomukset pelkkinä valheina. Clifford ei tilaisuudesta huolimatta iskenyt takaisin esittämällä tarinansa tueksi konkreettisia todisteita: valokuvia, viestejä tai muuta näyttöä. Riitapuolet ovat nyt sana sanaa vastaan -tilanteessa. Cliffordin tukijat ovat tosin antaneet ymmärtää, että todisteita olisi kassakaapissa.Haastattelun asiaydin olikin siinä, että Clifford kertoi joutuneensa kaksi kertaa uhkailun kohteeksi. Todisteita ei tästäkään esitetty, mutta kertomus oli johdonmukainen ja se sopi Trumpista ja tämän taustajoukoista vuosien mittaan julkisuudessa syntyneeseen kuvaan.ei ole ensimmäinen nainen, joka on kertonut suhteesta Trumpiin. Väitetyt syrjähypyt ja Trumpin suhtautuminen naisiin nousivat teemaksi vuoden 2016 presidentinvaalien ehdokasasettelussa ja itse vaalikampanjassa, jotka olivat Yhdysvaltainkin mitassa poikkeuksellisen törkyiset. Vaalivoiton jälkeen Trumpin virkakausi on edennyt myrskystä toiseen. Presidentti-instituutio on Yhdysvalloissa kuitenkin rakennettu niin vahvaksi, ettei tämä tuoreinkaan kohu todennäköisesti johda viraltapanoon.Vaikka Clifford ei suoraan kaataisikaan presidenttiä, saattaa jupakalla vielä hyvinkin olla vakavia seurauksia. Trumpin pitkäaikainen juristi Michael Cohen järjesteli Cliffordille juuri ennen vuoden 2016 vaaleja 130 000 dollarin vaikenemisrahan. Jos tämä maksu tulkitaan laittomaksi yritykseksi vaikuttaa vaaleihin ja yhdistetään tutkintaan Trumpin kampanjan Venäjä-yhteyksistä, on Trump todellisissa vaikeuksissa.miten kävi, on kohua syytä pohtia pintakuohua syvemmältä ja miettiä, miten Trumpin aikakausi vaikuttaa politiikantekoon, demokratiaan, kulttuuriin ja koko amerikkalaiseen yhteiskuntaan. Jos Trumpin panssari kestää vuoden 2020 vaaleihin ja meno jatkuu entisellään, tulee seuraavastakin kampanjasta yhtä arvoton näytelmä kuin viimeksi. Asiakysymykset jäävät sivuseikoiksi, ja yleisö saa sirkushupinsa. Luottamus hallintoon romahtaa.Politiikassa on käynyt samoin kuin Hollywoodin elokuvissa, jotka hätkähdyttävät yleisöä aina vain huikeammilla tehosteilla. Seurauksena on uskottavuuden menettäminen ja täydellinen irtautuminen arkitodellisuudesta. Vähitellen katsoja turtuu, eikä mikään ei tunnu enää miltään.