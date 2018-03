Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Perintöverosta tulee vaaliteema

Mikäli

Keskustelu perintö- ja lahjaveron poistamisesta vilkastuu, kun asiaa koskeva kansalaisaloite sai 50 000 allekirjoitusta täyteen. Jos muutoksia ollaan tekemässä, ne jäänevat silti seuraavalle hallitukselle. Asiasta tulee näin väistämättä vaaliteema, jossa on enemmän kuin tarpeeksi tilaa ideologiselle temmellykselle.Ruotsissa ei ole perintö-, varallisuus- eikä lahjaveroja. Helsingin Sanomat kertoikin (HS 21.3.), että Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos on siirtänyt lapsilleen osakkeita nyt 94 miljoonalla eurolla, kaikkiaan jo yhteensä noin 154 miljoonalla eurolla. Wahlroos siirsi kirjansa Ruotsiin viisi vuotta sitten, syytä ei tarvitse ihmetellä.Jos muutoksia perintöveroon suunnitellaan, nämä upporikkaat wahlroosit nousevat takuuvarmasti esille, sillä tässä maassa kateus voittaa perinteisesti kiimankin. Poliittisessa keskustelussa se on hyvä käyttövoima. Mutta on Wahlroos maksanut verojakin, HS:n mukaan noin 64 miljoonaa euroa.nykyinen porvaripohja haluaisi perintöveron poistaa, siltä loppuisi aika, vaikka aloite hyväksyttäisiinkin eduskunnassa. Todennäköisintä on, että vaalikausi loppuu kesken. Mitään valmistelua verolakien muuttamiseksi ei ole tekeillä (IS 21.3.). Jotkut uumoilevat lisäksi koko hallituksen kaatuvan soten myötä, mutta se nähdään kesällä.Jos Sdp on seuraavassa hallituksessa, sen suhtautuminen asiaan on mielenkiintoista seurattavaa. Sdp oli nimittäin poistamassa varallisuusveroa Antti Kalliomäen ja Eero Heinäluoman valtiovarainministeriaikoina Matti Vanhasen (kesk) ykköshallituksessa. Monet demarit haukkuvat päätöstä vieläkin ja pitävät sitä yhtenä syynä Sdp:n rökälemäiseen tappioon vuoden 2007 eduskuntavaaleissa, vaikka itse päätös syntyi tupon sivutuotteena, eikä sillä käytännössä ollut valtiontalouteen merkitystä.Maasta tuskin löytyy ainoatakaan demaria, joka kannattaisi perintöveron poistamista. Sdp:stä muun muassa puolueen veroasiantuntija Timo Harakka on kannattanut perintöveron säilyttämistä, vaikka se poistettiin Ruotsissa jo 2004 ja Norjassa 2014. Asiantuntijat ovat jakaantuneet, mutta enemmistö näyttää puhuvan veron säilyttämisen puolesta.Silti perintövero on tuskaisa paikka – myös monelle demarille. Jos perii vanhempiensa asunnon, veron maksaminen voi aiheuttaa ylivoimaisia ongelmia.voisi todeta, että kansalaisaloitteesta on tullut ihmeellinen automaatti, joka on nykyisellään liian helppo tapa tuoda eduskuntaan milloin mitäkin. 50 000 allekirjoittajan raja oli alun perinkin liian alhainen. Se vastaa noin kymmenen kansanedustajan äänimäärää. Mutta kymmenen edustajan aloitteella ei ole merkitystä. Suorastaan huvittavaa on, että jotkut kansanedustajatkin tekevät kansalaisaloitteita, kuten Eero Lehti (kok) maamiinoista.