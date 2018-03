Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Nöyryyttämistä ei tarvitse sietää

Yleisradio julkaisi maanantaina jutun, jossa useat Louhimiehen elokuvissa esiintyneet naisnäyttelijät kertoivat pitävänsä ohjaajan toimintatapoja alistavina ja nöyryyttävinä. Louhimies on esimerkiksi laittanut näyttelijän iholle torakan toukkia, koska näyttelijän piti tuntea olonsa epämukavaksi. Hän myös jätti naisnäyttelijöitä metsään yöpymään ilman ruokaa ja lämmitystä, koska heidän piti näyttää aamun teloituskuvauksissa riutuneilta.Louhimies on yksi Suomen palkituimmista ja menestyneimmistä ohjaajista. Osa katsojista on sitä mieltä, että hänellä on poikkeuksellinen kyky saada näyttelijöistä irti aitoja tunteita.Maanantaina illalla Louhimies oli A-studiossa keskustelemassa häneen kohdistuneista syytöksistä. Hän pyysi lähetyksen aikana useita kertoja anteeksi ja sanoi, ettei ollut tiennyt, miltä näyttelijöistä on kuvauksissa tuntunut. Samassa keskustelussa ollut näyttelijä Matleena Kuusniemi sanoi yrittäneensä jo vuosia sitten kertoa kokemastaan, mutta hänen mukaansa Louhiniemi ei kuunnellut.Viime päivien keskustelu on erinomaisen tärkeä, koska siinä nousee esiin valtaan liittyvää vastuu – tai vastuunpuute. Ohjaaja on elokuvaa tehdessään yksinvaltias. Hän päättää. Varsinkin nuoret näyttelijät ovat arkoja sanomaan vastaan, vaikka joku metodi tuntuisi vastenmieliseltä. He pelkäävät, etteivät enää saa töitä. Vaikka miten puhuttaisiin ohjaajan ja näyttelijän luottamuksellisesta suhteesta, joku tuossa suhteessa on pahasti pielessä, jos toinen osapuoli tuntee itsensä kuvausten jälkeen psyykkisesti pahoinpidellyksi. Tuollaista termiä käytti yksi Louhimiehen kanssa töitä tehnyt nuori naisnäyttelijä.Elokuva-alan taiteellisia vapauksia voi yrittää ymmärtää. Jotkut ovat sitä mieltä, että elokuvaa tehtäessä ei mennä työpaikalle siten kuin perinteisiin ”kello 8–16 töihin” mennään. Osa muistuttaa legendaarisen Jouko Turkan metodeista. Silti voi miettiä, miltä tuntuu tehdä töitä, kun pomo kuiskii korvaan, miten huono olet. Näin Louhimies Ylen haastattelemien naisnäyttelijöiden mukaan tekee.Alistamisen ja nöyryyttämisen ei pidä olla osa yhdenkään ihmisen työpäivää. Olipa töissä millä alalla tahansa. Jos joku on liian arka puolustamaan itseään alistavaa käytöstä vastaan, muiden työyhteisön jäsenien on syytä reagoida. Aku Louhimies sanoi itse maanantai-illan A-studiossa, että on peiliin katsomisen aika. ”Ehkä tarvitsen jonkinlaista apua”, hän sanoi.Valtaan kuuluu erottamattomasti vastuu ja sitä on osattava käyttää. Tämä olisi syytä muistaa jokaisen, jolla on valta-asema muihin. Parasta käynnissä olevassa keskustelussa on, että asioista ei enää vaieta.