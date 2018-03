Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Venäjä kokeilee kaikkia rajoja

enäjä ryhtyy vastatoimiin, kun Britannia karkottaa 23 sen diplomaattia. Virallisesti Venäjä kiistää osuutensa vakooja Sergei Skripalin ja tämän tyttären Julian murhayritykseen. Presidentti Putinin ivallista asennetta ovat jotkut tulkinneet lähes tunnustukseksi. Totuutta rikoksesta selvittää Britannian poliisi.Sotilaskäyttöön tarkoitetun hermomyrkyn käyttö Britannian maaperällä olisi loogista jatkoa Putinin kolmannen presidenttikauden piittaamattomuudelle. Krimin anastus ja Ukrainan sota järkyttivät Eurooppaa. Sekaantuminen Syyrian sotaan ei ainakaan rauhoittanut tilannetta Lähi-idässä.Jos Venäjä teki Skripalien murhayrityksen, ensimmäinen päämäärä oli näyttää, että maan pettureina pitämät eivät ole turvassa missään. Toinen päämäärä oli Putinin kovan imagon vahvistaminen entisestään presidentinvaalikampanjan loppusuoralla. Ajatus on häiritsevä.karkotuksia arvostellaan liian lievänä toimena. Monien mielestä tehokkaampaa olisi iskeä Lontooseen asettuneiden venäläisrikkaiden maassa oleskeluun ja omaisuuteen.Se on vaikeaa osaksi Britannian oman politiikan vuoksi. Lontoosta kehitetään ”Euroopan Singaporea”, finanssibisneksen kansainvälistä keskusta. Hankkeen merkitys korostuu, kun saarivaltakunta valmistautuu jättämään EU:n. Ulkomaalaisten miljardöörien rahan alkuperää ei aina tarpeeksi kysellä. Politiikka lihottaa pankkien kassoja ja nostaa Lontoon kiinteistöhinnat pilviin.Lontoo vetää upporikkaita muualtakin kuin Venäjältä. Venäläisten rankaiseminen maansa teoista voisi hermostuttaa heitä. Esimerkiksi arabimiljardöörien on helppo kuvitella kuinka joku Lontoossa tapahtunut terrori-isku voitaisiin yhdistää heidän kotimaihinsa. Rikkaiden sijoituksille riittää maailmalla ottajia, jotka takaavat heidän koskemattomuutensa.epätodennäköistä, että Venäjään kohdistuvat toimet jäisivät pelkästään Britannian kontolle. Maan läntisten liittolaisten on pakko tarjota muutakin kuin sympatiaa. EU:ssa minitavoite on, että Venäjälle aiemmin asetettuja pakotteita ei ainakaan lähitulevaisuudessa lievennetä.Yhdysvaltojen ulkopolitiikka kuohuu ulkoministeri Rex Tillersonin potkujen jälkeen. Senkin vuoksi ensimmäiset lausunnot olivat sekavia, mutta Washington asettui lopulta selkeästi Lontoon rinnalle.Vaikea kysymys on mikä Venäjään oikeasti purisi. Ukrainan vuoksi asetetut talouspakotteetkin ovat taittuneet Putinin propaganda-aseeksi, jolla peitellään itse aiheutettuja talousongelmia. Ydinvallan asemahti tekee sotilaalliset toimet kaikille vaarallisiksi.Silti maailman etu on, että Venäjä saataisiin kunnioittaman kansainvälisen yhteisön sääntöjä.