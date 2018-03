Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Yhdysvallat ajaa ystävänsä pois

Pääkirjoitus: Presidentti Donald Trump on saamassa haluamansa suuren sotilasparaatin Washingtoniin marraskuussa. Hankkeelle naureskellaan, mutta se on vaarattomampi kuin kauppasota, jota Trump käynnistelee.

