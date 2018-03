Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Soten tuskainen loppusuora alkaa

Suomalaisten kannalta toivottavaa olisi, että eduskuntakeskustelussa puhuttaisiin tiukasti sote-asiaa. Poliittiset pelimerkit ovat jo pöydällä ja kaikki asiaa yhtään seuranneet tietävät, että ei maakuntia ilman valinnanvapautta ja toisinpäin. Sekin on ilmiselvää, että kokoomukset rivit rakoilevat ja asia enemmän kuin hermostuttaa keskustaa. Hallituksella on eduskunnassa niukka enemmistö: 105 kansanedustajaa ja puhemies.Perinpohjaisen käsittelyn tarvitsisi esimerkiksi se, mitä tapahtuu, jos EU-komissio tulkitsee valinnanvapautta eri tavalla kuin Suomen hallitus. Hallitus on päättänyt, että valinnanvapausesitystä ei lähetetä etukäteen komissiolle katsottavaksi. Sotea valmistelleet virkamiehet arvioivat (HS 27.2.), että Suomi ei saisi komissiolta vastausta ainakaan kahteen vuoteen. Tällaista aikalisää hallitus ei halua ottaa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kirjoitti keskiviikkona blogissaan, että kaikki eduskunnan nykyiset puolueet ovat osallistuneet uudistuksen valmisteluun eri hallituksissa viidentoista viime vuoden aikana. ”Valmista ei ole vain tullut. Nyt on tullut päätösten aika.”Tätä pohjaa vasten voi hyvin myös kysyä, kannattaako 15 vuoden jälkeen kiirehtiä. Jos riskinä on lopputulos, että valinnanvapauslaki osoittautuu jälkikäteen EU:n kilpailulainsäädännön vastaiseksi. Keskusta toki saisi maakuntahallintonsa, mutta tuskin keskustakaan haluaa sote-lakien uusiksikirjoittamista taas kahden vuoden kuluttua. Hyvänä suorituksena sitä ei voisi pitää.Jälkikäteen katsottuna suurin virhe oli kytkeä sote-uudistus ja maakunnat yhteen syksyllä 2015. Kummassakin niissä olisi ollut yksinäänkin tarpeeksi valmisteltavaa. Nyt kiire tulee siitä, että jos sote ei pian synny, maakuntavaaleja ei ehditä järjestää lokakuun lopulle. Suuri kysymysmerkki on, kiinnostavatko maakuntavaalit suomalaisia yhtään. Jos sote kaatuu, edessä ovat eduskuntavaalit. Tämän pääministeri on sanonut täysin selvästi viimeksi maaliskuun alussa.Suomen suurin terveydenhuollon uudistus tehdään nyt siis loppuvaiheessa hurjassa aikataulupaineessa. Suomalaisten kannalta surkeaa on, jos päätös syntyy mitättömän pienellä äänimarginaalilla. Joka tapauksessa sotesta puhutaan vielä vuosia. Joko siksi, että syntynyttä päätöstä korjaillaan, tai siksi, että EU-komissio sanoo asiasta sanansa ja muutoksia on pakko tehdä.Helpoksi sotea ei kuvitellut kukaan, mutta nykymenossa on jo farssin piirteitä. Ei voi kuin toivoa onnellista loppua ja suomalaisille hyvää terveydenhuoltoa.