Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Trumpin kauppasota iskisi Suomeenkin

Maailma pohtii miten suhtautua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpinhttps://www.is.fi/haku/?query=donald+trumpin uhkauksiin teräksen ja alumiinin uusista tuontitulleista. Pahimmillaan seuraa kauppasota, joka voi äkkiä nipistää Suomenkin talouden nousun nuppuunsa. Täällä vasta nähdään parempia merkkejä kymmenen huonon vuoden jälkeen. Suomen kaltaiset pienet, viennistä riippuvaiset maat ovat äkkiä suurten taloussotien sijaiskärsijöitä.



Trumpin uhon todelliset kohteet voivat olla Meksiko ja Kanada. Parhaillaan neuvotellaan uusiksi Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimusta Naftaa. Trumpin mielestä naapurit hyötyvät nyt liikaa. Hän on vihjaissut, että voi niiden osalta vielä pohtia tulleja, jos sopimusasioissa edetään Yhdysvaltojen tahdon mukaan.



Parempi julkinen syntipukki on Kiina. On kuitenkin eri käsityksiä, kirpaisisivatko Trumpin tullit sitä oikeasti kovaa. Kiina ilmoittaa valmiudestaan vastatoimiin, mutta sen viranomaiset puhuvat varovaisen harkitusti.



Demokraattisissa maissa poliitikkojen on pakko vasta uhoon sanoillaan, mikä ärsyttää herkkänahkaista Trumpia. Hän on sanasodassa Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerinhttps://www.is.fi/haku/?query=jean-claude+junckerin kanssa. Trump tyrmistyi, kun Juncker uhkasi vastaseurauksilla amerikkalaistuotteille.



Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattishttps://www.is.fi/haku/?query=james+mattis varoittelee, että liittolaisten ärsyttäminen ei ole viisasta. Trump ei kuuntele.



Trump haluaa miellyttää äänestäjiään Yhdysvaltain ”ruostevyöhykkeellä” eli entisellä ”teräsvyöhykkeellä” Keskilännessä ja suurten järvien alueella. Siellä vanha vahva metalliteollisuus hiipuu. Alueen duunarien äänet ratkaisivat tiukan presidentinvaalin. Vaalin jälkeen Trumpin kannatus on pienentynyt.



Trump pyrkii jo ilmeisen tosissaan toiselle kaudelle ja haluaa varmistaa ainakin nämä äänestäjänsä. Trumpin aikana talous on kasvanut hyvin, mutta taantuvilla teollisuusalueilla tulevaisuus tuntuu yhä epävarmalta.



Huolissaan on Trumpin republikaanipuoluekin, jossa vapaakaupalla on vankkoja kannattajia. Edustajainhuoneen puhemies Paul Ryanhttps://www.is.fi/haku/?query=paul+ryan kehottaa julkisesti Trumpia perääntymään. Arvaamattoman Trumpin haastaminen on puolueelle riski. Republikaanien kannatus riippuu Trumpin menestyksestä.



Kovan bisnesmiehen maineestaan ylpeä Trump ei piittaa maailmankaupan pelisäännöistä. Hän tuntee vain nollasummapelin. Kansainvälisessä kaupassa toimitaan kuitenkin toisin keinoin kuin New Yorkin rakennusbisneksessä, jossa Trump vietti oppivuotensa.



Trump on ilmoittanut, että pitää kauppasotia hyödyllisinä ja helppoina voittaa. Maailman taloushistoria kertoo aivan toisenlaisia totuuksia.