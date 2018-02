Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: YK:n heikkous vie kohti suursotaa

Maailma voi vielä maksaa kovan hinnan pelkuruudestaan.

YK:n pääsihteeri António Guterres vaatii ilmeisen turhaan, että viikonloppuna päätetty tulitauko pantaisiin oikeasti voimaan Syyriassa. Venäjä oli mukana, kun turvallisuusneuvosto teki päätöksiään. Se vesitti niitä niin, että Syyrian hallitus voi käytännössä jatkaa sotatoimiaan. Venäjä osallistuu vähintään tarkkailijana Itä-Ghoutan pommituksiin.Pelikuvio on sama kuin Aleppossa puolitoista vuotta sitten. Venäjä sitoo kansainvälisen yhteisön kädet, jotta sen liittolainen voi jyrätä jälleen yhden vastarintapesäkkeen.Vielä Aleppossa oli teoreettinen mahdollisuus, että länsimaat puuttuisivat tapahtumiin Yhdysvaltain johdolla. Itä-Ghouta on keskellä Syyrian hallituksen valvomia alueita. Lännen hävittäjät saisivat siellä vastaansa myös Venäjän koneet ja ohjukset.Lännen halu sekaantua nykyistä enemmän konfliktiin tuskin on muutenkaan suuri. Syyrian hallitus vetoaa siihen, että sitä vastaan taistelee myös terroristeina pidettyjä islamisteja. Vaikka Isisin valta mureni, he pelottavat yhä lännessä.Syyriaan tunkeutunut Nato-maa Turkki pyrkii ilmeisesti piirittämään Afrinin kaupungin, jonne jopa kymmeniä tuhansia sotaa jo paenneita ihmisiä jäisi loukkoon. Turkin kanssa taistelevat kurdit ovat periaatteessa Yhdysvaltain liittolaisia. He saavat tukea nyt myös Syyrian hallitukselta, joka on Yhdysvaltain vihollinen. Venäjä sallii Turkin operaation, koska saa vastineeksi rauhassa hyökätä itse Syyrian hallituksen kanssa Idlibin kapinamaakunnassa.Pari viikkoa sitten Yhdysvallat surmasi ilmaiskullaan venäläisiä palkkasotilaita. He olivat hyökänneet tukikohtaan, jossa oli amerikkalaisia neuvonantajia. Kyseessä vaikuttaa olleen osin vahinko, josta kumpikaan osapuoli ei ole halunnut pitää meteliä.Syyrian sodassa on loputtomasti osapuolia ja niiden liittolaisuudet vaihtelevat jopa viikoittain.sekaantuvat myös Iran ja Israel. Israel tuntuu pitävän shiamahti Irania isompana vaarana kuin arabimaita. Se uhkailee iskuilla, jotka voisivat levittää sodan myös Libanoniin.Saudi-Arabia tukee kapinallisryhmiä. Samalla se jo käy sotaa Iranin liittolaisten kanssa Jemenissä. Täysi sota Syyriassa laajenisi äkkiä PersianlahdelleKoska YK ei ole seitsemään vuoteen pystynyt lopettamaan sotaa Syyriassa, todellinen suursota on tullut mahdolliseksi. Lähi-idän oma maailmansota ajaisi aivan uuden suuruiset pakolaisvirrat liikkeelle. Ääriryhmät saisivat uuden tilaisuuden järjestäytyä, hankkia aseita ja vallata alueilla. Lopulta ne iskisivät jälleen uusin voimin Eurooppaan.Maailmalla oli mahdollisuus toimia. Koska se oli välinpitämätön, voidaan vielä joutua maksamaan kova hinta.