Pääkirjoitus: Kansanvaltaa ei korjata vain rahalla

Kirjoittajat toivovat, että keskustelu raportin ehdotuksesta kävisi kuumana ja lisää esityksiä tuotaisiin mukaan. Joku voisi kysyä, kannattaako vanhaa edes korjata vai pitäisikö tehdä kokonaan uusi. Kaiken keskellä kannattaa kuitenkin muistaa, että Suomessa harjoitettava pohjoismainen edustuksellinen demokratia on nykymuodoissaankin maailman toimivin, joskin pieni säätäminen on aina paikallaan.Kokeneet ex-ministerit ovat kuitenkin ottaneet staattisen asennon suhteessa Suomen puoluelaitokseen, jonka tilaa he pitävät kriisiytyneenä. Resepti on tuttu: homma hoituu, kun puolueet saavat lisää rahaa. Puoluetukeen ei sentään esitetä lisärahoitusta. Se olisikin hullua, sillä puoluetukea maksetaan jo nyt Suomessa äänestäjää kohden toiseksi eniten koko Euroopassa Luxemburgin jälkeen. Sen sijaan parivaljakko esittää, että puolueiden jäsenmaksut voitaisiin vähentää verotuksessa.on Hyssälän ja Backmanin lääke sille, että puolueiden jäsenmäärät ovat laskeneet kuin lehmän häntä. Kannattaa muistaa, että myös ammattiliittojen jäsenmäärät ovat syöksyneet alaspäin – näin on käynyt, vaikka liiton jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Ja miksi ihmeessä puolueen jäsenmaksun voisi vähentää verotuksessa, mutta urheiluseuran jäsenmaksua ei?konsti kansanvallan peruskorjaukseen on puolueiden osalta peili. Puolueiden kannattaa kysyä itseltään, miksi niiden toiminta ei kiinnosta edes sen vertaa, että siitä voisi maksaa pienen jäsenmaksun ilman verovähennysporkkanaa. Poliitikkojen itsensä pitää miettiä, millaisen kuvan tämän päivän poliittinen keskustelu antaa politiikan tekijöistä. Eduskunnassa ja poliittisessa julkisuudessa kaikki esitykset raadellaan ennalta arvattavalla retoriikalla alas. Vuosikausia väännetty sote-uudistus on hyvä esimerkki sekamelskasta, joka näyttäytyy äänestäjälle poliittisen koneen tehottomuutena. Pienistä asioista tehdään puolestaan päiväkohtaisia näytelmiä, joiden vuorosanoja edes näyttelijät eivät muista viikkoa pitempään.Ja Backman kehottavat puolueita pohtimaan pitkiä listoja eli mallia, jossa äänestettäisiin ensisijaisesti puoluetta eikä ehdokasta. Raportin mukaan myös vähemmistöhallituksen mahdollisuus pitäisi ottaa vakavasti – niin kuin pitääkin. Nykyisessä haukutussa enemmistöhallituksessa ei ole kuin kolme puoluetta, mutta edellisvaalien jälkeinen Jyrki Kataisen (kok) kuuden puolueen sateenkaarihallitus oli sen sortin demokratian irvikuva, että vähemmistöhallituskin olisi ollut ehkä parempi.