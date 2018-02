Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Syyriassa käynnissä siviilien järjetön tappaminen – Lähi-itä uhkaa ajautua suursotaan

Syyrian hallituksen joukot yrittävät nitistää kapinallisten viimeisiä tukikohtia – keinoja kaihtamatta.Hurjinta sotaa käydään nyt Itä-Ghoutassa, joka sijaitsee Syyrian pääkaupungin Damaskoksen lähellä. Venäjän tukemat hallituksen joukot ovat piirittäneet aluetta viisi vuotta, nyt on lopullisen iskun aika. Kuten aiemminkin Syyrian sisällissodassa siviilien kohtalosta ei paljon välitetä. Hallituksen joukot Venäjän ilmavoimien tukemana iskevät massapommituksin.Mahdollisten sotilaskohteiden lisäksi osansa saavat naiset, lapset, vanhukset, kodit ja sairaalat. Ja tätä kaikkea kansainvälinen yhteisö joutuu – jälleen kerran – seuraamaan sivusta. YK-johtajat kauhistelevat tuhoja. Ranska ja Saksa vaativat tulitaukoa haavoittuneiden siviilien evakuoimiseksi. Samalla Saksassa ihmetellään jo ääneen Venäjän ja toisaalta myös Iranin roolia raakalaismaisten pommitusten taustalla.Sodankäynti on teknistynyt, on täsmäaseita, lennokkeja ja kaikenlaista muuta uutta aseteknologiaa, joilla iskut voidaan suunnata tiettyihin sotilaskohteisiin. Uusi teknologia ei kuitenkaan murra vastustajan henkistä selkärankaa. Se onnistuu vanhalla, koetellulla keinolla: kylvämällä kauhua ja pelkoa siviilien joukkoon. Jo toisen maailmansodan aikana liittoutuneiden ilma-ase pyrki lamauttamaan natsi-Saksan massiivisilla terroripommituksilla.Vietnamin sodan aikana Yhdysvaltain armeija päätyi tuhoamaan siviilejä ja siviilikohteita, koska sodan tärkein ja oikeastaan ainoa mittari oli vastustajan uhriluku. Nyt sama koetaan Syyriassa. Vastarinta murretaan iskemällä kaikkea mikä liikkuu, ja varsinkin Venäjä tuntuu tässä olevan mestari.Syyrian sisällissodan ja Isisin vastaisen sodan liitännäisenä alueelle on syntynyt uusia valtakeskittymiä.Vaikka kapinalliset lyötäisiin, sota ei ole alueella ohi. Todennäköisesti Syyriassa alkaa uusi etupiirien jako Syyrian hallituksen ja sitä tukevan Venäjän, kurdijoukkojen ja Turkin maavoimien kesken. Alueella toimii monenkirjavia joukkoja, mutta erityisen räjähdysherkän tilanteesta tekee suurvaltojen eturistiriidat. Syyrian ilmatilassa lentää amerikkalaisia, brittejä ja venäläisiä sellaisella tahdilla, että on oikeastaan ihme, että yhteenottoa ei ole vielä tullut.Asiantuntijoiden mukaan Syyrian hallituksen ja Turkin välinen kahakka Syyrian pohjoisosissa on lähellä. Syyrian hallitus tukee kurdien YPG-joukkoja, joita Turkki pitää terroristeina.Oman lisänsä tuo Iran, joka tuntuu hivuttautuvan sisällissodan varjolla lähemmäksi perivihollisensa Israelin rajoja. Israel onkin jo ilmoittanut iskevänsä Iraniin, jos tuntee olonsa uhatuksi. Israelin sotahistorian perusteella uhkaus voi muuttua todeksi – milloin tahansa.