Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Tiitisen listan salailu lopetettava – lähihistorian mätäpaiseiden puhkominen on edelleen kesken

Uskaltaako kansakunta vieläkään käydä avointa ja rehellistä keskustelua 1960- ja 1970-lukujen suomettumisen ajasta? Ilmeisesti ei.

Katso aiheeseen liittyvä video kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok) ja Jaakko Laakson kiihkeästä keskustelusta Ilta-Sanomien historiatapahtumassa Sanomatalon Mediatorilta kesäkuussa 2017.