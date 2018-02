Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Hyväksikäytetyt olympialaiset

Olympialaiset

Pohjois-Korean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Korea

ovat aina isäntämaalle valtavan kallis hanke. Isäntiä riittää, koska kisojen tuomaa mainetta voi hyödyntää monella tapaa. Vuonna 1988 Soulin kesäolympialaiset toivat Etelä-Korealle mainetta kasvavana talousmahtina, joka jätti sotilasvallan muistot taakseen. Kun Etelä-Korea vuonna 2002 jakoi jalkapallon MM-kisat Japanin kanssa, sillä oli jo maine vauraana ja vakaana demokratiana.Ero pohjoisen synkkään naapuriin oli huima. Etelä-Koreasta tuli maailman edistyneimpiä maita, kun Pohjois-Koreassa nähtiin nälkää.osallistuminen kisoihin varmistui vasta tammikuussa. Se oli etelälle valtava helpotus.Viime vuonna Pohjois-Korea piti koko niemimaata suursodan partaalla ydin- ja ohjuskokeillaan. Halutessaan se olisi voinut pilata kisat yhdellä uhkauksella.Nuori diktaattori Kim Jong-un päätti pelata korttinsa toisin. Välitön hyöty oli Yhdysvaltain ja Etelä-Korean sotaharjoitusten siirtäminen. Pohjois-Korea on pitänyt harjoitusta sodan valmisteluna, joten tämä oli heti pieni voitto sille.Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tiukka asenne Pohjois-Koreaan on harvoja asioita, joka on tuonut hänelle ulkomailla edes osittaista kiitosta. Nyt Yhdysvallat madaltaa profiiliaan, jotta ei vaikuttaisi olympialaisten pilaajalta.Pohjois-Korean ydinaseet eivät katoa mihinkään. Niiden kehittely jatkuu nyt vaivihkaa ja kisojen jälkeen voidaan siirtyä taas tositesteihin. Kriisi vain odottaa uutta puhkeamistaan.Urheilijoidensa lisäksi Pohjois-Korea lähettää Pyeongchangiin muitakin esiintyjiään. Huomiota he keräävät varmasti, mutta tuskin kuva diktatuurista muuksi muuttuu.ei ole ainoa olympiatunnelmaa varjostava asia. Etelä-Koreassa ihmetellään kallista hintaa tapahtumapaikoista, joista osa pian puretaan. Kuten suurkisoissa lähes aina jyrän alle tuntuvat jääneen niin paikalliset asukkaat kuin luontokin.Venäjän doping-skandaali on sekavassa vaiheessa olympialaisten alkaessa. Kansainvälisen olympiakomitean ja urheilun vetoomustuomioistuimen päätökset lyövät toisiaan korville.Politiikkaa on ollut vahvasti mukana olympialaisissa vähintään vuoden 1936 Berliinin kisoista lähtein. Nyt se näyttää taas tukun rumia puoliaan. Toivotaan, että itse kisat saisivat meidät unohtamaan ne edes hetkeksi, kun keskitymme nauttimaan urheilijoiden suorituksista.