Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Hälytyskellot soivat finanssimaailmassa

Helsingin pörssi seurasi tiistaina Yhdysvaltojen, Aasian ja muun Euroopan arvopaperimarkkinoita ja putosi pitkän nousun jälkeen miinukselle. Se oli notkahdus, joka ei suinkaan tullut puskan takaa. Osakkeiden suhteelliset arvostukset ovat varsinkin Yhdysvalloissa olleet historiallisen korkeita. Euroopassa yliarvostus ei ole ollut yhtä voimakasta.Useimmat analyytikot pitivät korjausliikettä tervehdyttävänä realismina: se laski osakkeiden hinnat yhtiöiden tuloskuntoa vastaaviksi. Mutta koska notkahdus antoi odottaa itseään hieman liian pitkään, se iski päälle aika rajusti. Maailman pörssien yhteenlasketusta markkina-arvosta katosi tiistaina 3 200 miljardia euroa verrattuna vajaan viikon takaisiin huippulukemiin. Volatiliteetti on nyt palannut: tätä pelkokerrointa kuvaavat indeksit kohosivat korkeimpiin arvoihinsa puoleentoista vuoteen.Osakesäästäjän on vaikea ymmärtää sitä, miksi hänen salkkunsa arvo putoaa juuri nyt, kun talous on vihdoin elpynyt, työllisyys kohentunut ja yhtiöt ilmoittavat hyvistä osingoista. Osakemarkkinoihin vaikuttaa kuitenkin joukkopsykologia – siinä toimii lammaslauman logiikka. Tunnelma markkinoilla oli niin odottava ja hermostunut, että se vei sijoittajakatraan lähelle paniikkia, huolimatta pitkästä hyvien uutisten ketjusta reaalitaloudessa.Vielä toistaiseksi on epäselvää, miksi turbulenssia pitäisi kutsua. Onko se kurssilasku, korjausliike, rekyyli vai romahdus? Onko se pitkä- vai lyhytkestoinen? Arviot ovat ristiriistaisia. Pessimistien mukaan iso kuva on se, että systeemi on kiikkerämpi kuin vuonna 2007, ennen maailmantaloutta ravistellutta finanssikriisiä.Kiikkeryys johtuu muun muassa siitä, että keskuspankit ovat ohjanneet sijoitustoimintaa entistä riskipitoisempiin tuotteisiin. Keskuspankkien asema on myös heikompi kuin finanssikriisiä edeltävänä aikana. Järjestelmä on yhä pitkälti rakennettu erilaisten velkavipujen varaan. Ja kun systeemissä on paljon velkaa, jonka vakuutena olevien paperien arvo laskee, voi se johtaa myyntikierteeseen ja heilauttaa korttitaloa.Tiistaina useimmat asiantuntijat kuitenkin rauhoittelivat sijoittajia. Pörssit eivät ole romahtamassa eikä turbulenssi todennäköisesti leviä markkinoilta reaalimaailmaan. Kurssien heilahtelu voi silti jatkua pitkään.Jos korjausliikettä osattiin jo odottaa, näkyvissä on ollut pitkään toinenkin kehityskulku: keskuspankit valmistelevat rahapolitiikan kiristämistä. Yhdessä inflaatio-odotusten kanssa se vaikutti osaltaan notkahdukseen. Yhdysvaltain keskuspankilta Fediltä odotetaan tänä vuonna kolmea koronnostoa. Euroopan keskuspankki todennäköisesti seuraa perässä mutta nostaa korkoa vasta ensi vuonna. Tässäkään suhteessa suomalaisilla ei siis liene syytä paniikkiin.