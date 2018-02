Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Väyrysestä kasvoi Sipilän painajainen

Paavo

Sipilällä

Väyrysen

Mutta

Väyrynen haastaa Juha Sipilän keskustan puheenjohtajakilvassa. Konkaripoliitikon voitonmahdollisuudet ovat pienet, mahdollisuudet tehdä kiusaa Sipilälle suuret.Väyryselle on kuitenkin kysyntää. Sipilän linja ei miellytä kaikkia keskustan vankimmalla kannatusalueella. Moni siellä ihmettelee kenen asiaa Sipilän hallituksen uudistukset oikein ajavat. Maaseudulla on taas unohdettua kansaa.Väyrynen moittii Sipilän puoluejohtoa arvoasioissa liian liberaaliksi ja talousasioissa liian oikeistolaiseksi. Hän lupailee paluuta aitoon alkiolaisuuteen. Puolueen sisällä väittely linjasta lisääntyy.Tämä ei ole mieleen Sipilälle, joka todennäköisesti jatkaa entistä riitaisemman puolueen johtamista.on muitakin paineita kuin Väyrysen kapina. Kun keskusta pitää kesäkuussa puoluekokoustaan Sotkamossa, uusiin vaaleihin on aikaa vajaa vuosi.Kannatusmittaukset ovat pitkään näyttäneet tasoa, jolla ei pääministeripuolueen paikkaa pidetä. Väyrysen aiheuttama sekasorto varmistaa, että suunta tuskin kevään aikana korjaantuu.Sipilän ilmeinen taktiikka eduskuntavaaleissa on ottaa hallitukselle ja ennen kaikkea itselleen kaikki kunnia virinneestä talouskasvusta. Vaalikentille pitäisi palata Sipilän mallia 2015, hymyilevä ja sympaattinen insinöörimies. Pääministerinä Sipilä on saanut kärsimättömän yrmyn maineen, josta nyt pitäisi päästä äkkiä eroon. Väyrysen seurassa muiden poliitikkojen on kuitenkin vaikea säilyttää mielentyyneytensä ja hyväntuulisuutensa.savustamiseen keskustasta ennen puoluekokousta Sipilä ei voi oikein enää ryhtyä. Väyrynen vain saisi marttyyrinkruunun, jolle kyllä keksisi käyttöä.Väyrysen varsinaiselta tavoitteelta vaikuttaa näyttävä lähtö puolueesta puheenjohtajavaalin jälkeen. Sitten hän alkaa tosissaan kamppailla eduskuntapaikoista omalla kansalaispuolueellaan. Sen mahdollisuudet ovat aika rajalliset, sillä Väyrynen itse on puolueen ainoa tunnettu jäsen.Väyrynen on osoittautunut vanhoilla päivillään taitavaksi populistiksi. Eduskuntavaaleissa hän kuitenkin joutuu kilpailemaan täysillä markkinoilla perussuomalaisten ja sinisten kanssa.ei Väyrysen tarvitsekaan napata montaa kansanedustajan paikkaa. Muutamakin keskustalta viety voisi varmistaa, että Sipilän puolueella ei olisi seuraavaan hallitukseen asiaa. Sen verran vaikeaa keskustalla joka tapauksessa on.Silloin keskusta joutuisi seuraamaan sivusta, kun muut toteuttaisivat sen unelmaa maakunnista. Se voisi olla keskustalle kauheaa katsottavaa.