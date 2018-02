Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Niinistön kuusi kovaa vuotta

Sauli Niinistöltä vaaditaan toisella kaudellaan enemmän diplomaattisia taitoja kuin ensimmäisellä. Se on jo paljon vaadittu.

auli Niinistö sanoi sen itse. Virkaanastujaispuheessaan torstaina hän huomautti vain harvan tämän vuosikymmenen kriisin ratkenneen. Ne ovat pitkittyneet ja hankaloituneet.Näin on. Olennaisin muutos Euroopassa tapahtui, kun Venäjä vuonna 2014 miehitti Krimin ja alkoi yhä jatkuva sota Itä-Ukrainassa. Se on kestänyt jo lähes yhtä kauan kuin ensimmäinen maailmansota. Uusi vastakkainasettelu Euroopassa kestää vuosia, ehkä vuosikymmeniä.Vain esimerkki Suomeakin kohtaavista ongelmista on Itämeren uusi kaasuputki, jota Yhdysvallat vastustaa. Suomi on pyrkinyt käsittelemään Venäjän hanketta puhtaasti kaupallisena. Tulevina vuosina tämä ei ehkä riitä. Presidenttikin joutuu asian pohdintaan osallistumaan.Torstaisessa puheessaan Niinistö halusi vahvistaa EU:n ja YK:n asemaa. Toiveet voivat jäädä turhiksi.EU:n sisälle on tullut vanhan etelän ja pohjoisen jaon lisäksi uusi jako lännen ja idän uusien EU-maiden välille. YK:n asema heikkenee ennen kaikkea Yhdysvaltain riitaisen asenteen vuoksi.Kun kiistat pitkittyvät, ne tuppaavat pahenemaan. Sauli Niinistöltä vaaditaan toisella kaudellaan enemmän diplomaattisia taitoja kuin ensimmäisellä. Se on jo paljon vaadittu.virkaanastujaisia seuraavan päivänä lakkoiltiin ja osoitettiin mieltä. Sisäpolitiikan ei pitäisi kuulua presidentin työnkuvaan. Vaalikamppailu osoitti, että presidentti ei siitä eroon pääse.Kilvan viime viikoilla Niinistöä haastettiin aktiivimallista, josta äkkiä tuli presidentinvaalinkin iso asia. Niinistön oli pakko osallistua keskusteluun.Uudelleenvalinnan jälkeen Niinistöllä on pienempi paine ottaa kantaa sellaisiin asioihin, joihin ei halua. Mutta nousukaudesta huolimatta kipeä yhteiskunnallinen murros Suomessa jatkuu. Haasteita ja ristiriitoja riittää. Osa sattuu jo seuraavalle kuudelle vuodelle.voitti ylivoimaisesti. Tapa, jolla voitto tuli, ennakoi vaikeuksia suomalaiselle puoluejärjestelmälle. Ja siitä seuraa ongelmia päätöksenteolle. Niitä Niinistökin joutuu ratkomaan.Presidentinvaalissa keskustan ja Sdp:n äänestäjien puolueuskollisuus romahti täysin. Ensimmäisten vaalien jälkeen tulleiden puoluekannatusmittausten jälkeen voitiin vähän henkäistä helpotuksesta. Mutta suunta on selvä. Vuosisataiset tottumukset katoavat.Se on tervettä, koska uusille ideoille tulee tilaa. Se on vaarallista, koska erilaisille kansankiihottajille tulee myös tilaa. Vastuullista päätöksentekoa vaikeissa asioissa tämä ei helpota. Suurta Saksaa myöten Eurooppa on täynnä puoluekentän sirpaloitumisesta johtuvia pulmia. Suomi on niissä oikeastaan jo muita edellä.aikana Niinistö valitteli, että ihmisten käsitykset Suomen presidentin valtaoikeuksista eivät vastaa todellisuutta. Suomessa elää hyvän tsaarin perinne, joka ulottuu paljon Urho Kekkosen aikoja kauemmas. Hyvä tsaari tulee apuun, kun pahat pajarit tai nykyään poliitikot kyykyttävät kansaa. Ei se näin mene.Politiikka on monen toimijan ja aatteen yhteensovittamista. Siinä taitava presidentti voi korkeintaan avittaa, ei olla kaiken ratkaisija. Kun Niinistö voitti vaalin ensimmäisellä kerroksella, se ainakaan vähennä mahdottomiakin odotuksia, jotka kohdistuvat häneen.Niinistö jää eläkkeelle presidentintehtävästä vuoden 2024 alussa. Hän on silloin 75-vuotias. Sauli Niinistöllä on tuolloin takana kuusi hyvin rankkaa vuotta.