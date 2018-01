Pääkirjoitus: Sdp:n ja keskustan lahovika paljastui

Pääkirjoitus

Puolueiden tilanne on lohduton eikä asiaa kannata lakaista maton alle sanomalla, että kyseessä olivat poikkeukselliset henkilövaalit ja Sauli Niinistön kannatus oli lyömätön. Kyse on laajemmasta trendistä, jonka edessä varsinkin Sdp:n ja keskustan kannattaa vihdoin viimein pysähtyä ja tunnustaa tosiasiat.Pahin – suorastaan surkein – tilanne on Sdp:llä, jonka puoluevirkailijat ja puolue-eliitti ovat sattumoisin alkuviikosta strategiapalaverissa Kirkkonummella. Sdp:n ehdokas Tuula Haatainen ei yltänyt kakkossijalle yhdessäkään Suomen kunnassa. Haataisen kannatus oli onneton (3,3 %), eikä tulos selittämällä muuksi muutu.Kun päälle lisätään Vasemmistoliiton Merja Kyllösen kolme prosenttia, päädytään siihen, että vasemmiston yhteiskannatus oli vaaleissa 6,3 prosenttia eli yhteensä vähemmän kuin Paavo Lipposen (sd) katastrofaalinen 6,7 prosentin tulos edellisvaaleissa. Vasemmisto voi selityksissään kehua Niinistöä hyväksi ehdokkaaksi ja mennä vaikka Niinistön kielteisen Nato-kannan taakse. Mutta se ei poista tosiasiaa, että kokoomuksen entinen puheenjohtaja, tiukan linjan ex-valtiovarainministeri kannattajineen on ottanut vuosien varrella suomalaisesta vasemmistoideologiasta ja sen julistajista selkävoiton.puoluekone on muisto vain. Jäsenmaksua maksavien aktiivien määrä on romahtanut ja laskee koko ajan. Sen varaan ei voi tehdä mitään kampanjaa. Puolue lahoaa sisältä. Ongelma tiedetään Sdp:ssä, mutta sitä ei myönnetä. Niin ikään jäsenkadosta kärsivän SAK:n perjantaina junailema aktiivimalli-mielenosoitus on keskusjärjestön kädenojennus korisevalle puolueelle, mutta tosiasiat eivät muuksi muutu. Kone kuihtuu. Presidentinvaali oli viimein varoitus.Sama ongelma on keskustalla. Puolue heräsi juuri ennen ennakkoäänestystä ja yritti ohjata edes kovimmat kepuaktiivit Matti Vanhasen taakse, mutta pieleen meni. Vanhasen (4,1%) ja kepun häpeää korostaa, että Paavo Väyrynen (6,2%) ajoi ohi. Vahvoilla kepualueilla Vanhanen sentään nousi paikoin edes kakkoseksi toisin kuin Sdp:n Haatainen.puheenjohtaja Juha Sipilä ehti heittää ennen tulosiltaa kuperkeikat Vanhasen suhteen. Vielä ennen vaaleja Vanhasen kannatus oli yksi muuttuja Sipilän henkilökohtaisessa tulos tai ulos -mallissa, mutta tulosillan aikana Sipilä käänsi puheensa ja ilmoitti pyrkivänsä jatkoon ensi kesän puoluekokouksessa.Joka tapauksessa Antti Rinne (sd) ja Juha Sipilä joutuvat keksimään kunnon meriselitykset, sillä molemmat puolueet polttivat säälittäviin kampanjoihin satoja tuhansia euroja, jotka olisivat olleet suureen tarpeeseen ensi kevään eloonjäämistaistelussa – eduskuntavaaleissa.