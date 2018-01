Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Sekavaa hulinaa ay-rintamalla

Presidentinvaalien varjoon on osittain jäänyt, miten sekavaksi ja hallitsemattomaksi tilanne on kääntymässä työmarkkinarintamalla. Presidentinvaalit on mitä todennäköisimmin käyty jo ensi sunnuntaina.

toisen kierroksen jännityksen voi täyttää seuraamalla hulinaa, jota lähinnä palkansaajapuoli on järjestämässä muutaman seuraavan viikon aikana. Kaiken lisäksi puurot ja vellit menevät sekaisin kuin kokkikoulussa – kokkeja onkin monta.Sadat SAK:n liittopäättäjät kokoontuvat tiistaina Helsingin Messukeskukseen pohtimaan hallituksen aktiivimallin vastaisia mielenilmauksia. Keskusjärjestöistä Akava jättää 2. helmikuuta Senaatintorilla järjestettävän tapahtuman väliin, samoin STTK. Molemmissa keskusjärjestöissä sitä pidetään liian poliittisena hankkeena, jossa SAK ja Sdp lyövät jälleen kerran veljenkättä kuin siamilaiset kaksoset.aikaan palvelualoilla ja julkisella sektorilla työehtosopimusneuvottelut ovat kriittisessä vaiheessa. SAK:n mielenilmaisun aikaan esimerkiksi kuntapuoli voi olla sopimuksettomassa tilanteessa.Lakotkin ovat mahdollisia, sillä osapuolten näkemykset eroavat kuin yö ja päivä. Ongelmia aiheuttaa varsinkin Tehyn ja Superin vaatimus omasta sopimuksesta, mikä ei kelpaa Kuntatyönantajille eikä edes muille liitoille. Tehyn tuore puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on kuitenkin oman sopimuksen jäsenilleen luvannut.Jos riita päätyy valtakunnansovittelijalle, Minna Helteen toimintaa on mielenkiintoista seurata. Hän oli kymmenen vuotta sitten itse Tehyn edunvalvontayksikön johtajana vaatimassa Tehylle tuota samaista oikeutta, mikä palkkavaatimusten ohella osaltaan johti vuoden 2007 lakkoon ja siihen, että Suomessa ensimmäistä kertaa jouduttiin turvautumaan jopa potilasturvalakiin.ja pääministeri Juha Sipilä saa sotkun eteensä, kun julkinen sektori JHL:n johdolla vaatii kertakompensaatiota kilpailukykysopimukseen liittyviin lomarahaleikkauksiin. Kunnilta rahat on jo niistetty pois valtionosuuksien kautta, joten hallitusta huudetaan apuun. Lakkohaluja riittää, julisti JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine Helsingin Sanomien haastattelussa (HS 20.1.).Kirsikkana sekavan tilannekakun päällä on SAK:laisten liittojen eli JHL:n, AKT:n ja Merimiesunionin sisäinen riitely satamanosturikuljettajien työehtosopimuksista. SAK:n sisäinen jäsenriita koskee noin 30:tä työntekijää, mutta tukilakkojen avulla AKT on valmis pysäyttämään koko Suomen viennin. Tilanne on täysin kohtuuton.Samaan aikaan SAK antaa itsestään puheenjohtajansa välityksellä harvinaisen sekavan kuvan. SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan (sd) kommentti helmikuun 2. päivän mielenilmauksesta STT:lle on enemmän kuin paljastava:– Luulen, että torilla kuullaan monenlaista viestiä, eikä kaikki liity aktiivimalliin. Mutta ihmiset saavat tulla ilmaisemaan, minkä mielipiteen haluavat, kun kerran mielenosoitus on kutsuttu koolle, Eloranta sanoo.SAK:n viesti pitää tulkita, jos edes puheenjohtaja ei tiedä, mistä mieltä osoitetaan? Keskusjärjestölle näyttää kelpaavan se, että huutoa tulee – ihan sama mistä aiheesta. JHL:sta SAK:n johtoon siirtynyt Eloranta voisi nostaa jäsenkadosta kärsivän SAK:n merkitystä ja arvovaltaa pikemminkin sillä, että sen jäsenliitot sopisivat riitansa perhepiirissä, eivätkä tekisi ulkopuolisista ay-liikkeen sisäisten riitojen maksumiehiä.