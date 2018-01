Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Ehdokkaat, varokaa mitä lupaatte

Presidentinvaaleihin

Osa äänestäjistä hurahtaa helposti näihin politiikan helppoheikkimäisiin lupauksiin ja pitää niitä täytenä totena.

Perussuomalaisten

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Aktiivimalli