Pääkirjoitus: ”Niskalaukaus” ja värikkäät kielikuvat kuuluvat politiikkaan – ammattiloukkaantujat latistavat keskustelua

Politiikan ongelma ei ole niinkään liian värikäs kielenkäyttö, vaan lähinnä sen puute.

Rinne siteerasi aktiivimallista saamaansa kansalaispalautetta. Kommentti työttömän ahdingosta ei siis tältä osin ollut hänen omansa, mutta melkoinen myrsky siitä nousi. Liikkeellä ovat olleet kansalaiset, sosiaalisen median ammattiloukkaantujat, poliittiset vastustajat sekä median pääkirjoittajat ja kolumnistit. Sävy on ollut tuomitseva. ”Niskalaukauksen” katsottiin istuvan huonosti juuri tähän ajankohtaan, kun Suomessa muistellaan veristä, kansakuntaa jakanutta vuoden 1918 sisällissotaa. Varsinainen asia, työttömien aktivointi jäi tässä kohinassa lapsipuolen asemaan.Rinteen ongelmat puheenjohtajana liittyvät paljolti julkisiin esiintymisiin, varsinkin televisiossa. Vaikka kehitystä on tapahtunut, hän ei vieläkään ole tv-tenteissä kotonaan. Vaalitenteissä Rinne antaa tasoitusta muille. Hänestä ei saa tekemälläkään kameraa rakastavaa kansan villitsijää.Rinteen vahvuudet ovat muualla. Vanhana ay-jyränä hän hallitsee kulissipelin ja hän ei yleensä tee virhearviointeja silloin, kun kyseessä on poliittisten vastustajien, omien tai vieraiden, kampittaminen. Tämän sai tuta muun muassa edellinen puheenjohtaja, kansanedustaja ja ministeri Jutta Urpilainen. Rinteestä tuli puolueen puheenjohtaja Seinäjoella 2014 – vastoin yleistä luuloa.Rinteen sananvalinnoista voi olla ja pitääkin olla montaa mieltä. Aktiivimallin kommentoinnissa tyylilaji saattoi olla kökkö, huonosti harkittu. Tuoreessa muistissa on myös syksyinen avaus kansakunnan ”synnytystalkoista”, joka aiheutti loiskiehuntaa. Toisaalta Suomen poliittinen historia on täynnä räväkkää kielenkäyttöä ja elämään jääneitä sloganeita. Presidentti Urho Kekkonen viljeli niitä. Rinteen ”niskalaukaus” on aivan yhtä huono tai hyvä kielikuva kuin ex-pääministeri Paavo Lipposen (sd) eduskunnan istuntosalin puhujapöntöstä muotoilema ”nahkurin orsilla tavataan”.”Nahkurin orsi” ei ole yhtä suoraviivainen kuin ”niskalaukaus”, mutta lopputulos on sama: elämä päättyy, vain nyljetty nahka jää jäljelle.Lipposen viljelemää kielikuvaa ihasteltiin ja sen ”salattuja” poliittisia viestejä analysoitiin, kun taas Rinteen ”niskalaukaus” tuomitaan silkkana törkynä. Väistämättä mieleen nousee valtioneuvos Johannes Virolaisen vuosien takainen ihmettely siitä, miten asian painoarvo voi muuttua sen mukaan, kuka asian esittää. Virolaisen mukaan tämä näkyy siinä, miten kansa suhtautuu vastaukseen ”en tiedä”.Jos Virolainen vastaa kysymykseen noin, häntä pidetään, Virolaisen mukaan, tyhmänä, mutta jos Mauno Koivisto vastaa samalla tavalla, kansa arvostaakin varovaista, harkitsevaa poliitikkoa.Politiikan ongelma ei ole niinkään liian värikäs kielenkäyttö, vaan lähinnä sen puute. Moni muistelee kaiholla 1960- ja 1970-lukujen tv-tenttejä, jotka, uskokaa tai älkää, olivat loistavaa tv-viihdettä. Puolueita johtivat persoonalliset sanataiturit, jotka piiskasivat itsensä vaalitenteissä suoranaiseen kiihkotilaan. Voiko samaa sanoa tämän päivän vaalitenteistä, jotka, anteeksi vain, uuvuttavat kokeneenkin politiikan seuraajan. Aiemmin tv-väittelyiden viihteen loivat nimenomaan poliitikot itse, eivät studioon raahatut metelöivät oheisesiintyjät, kuten nyt näyttää tapahtuvan television vaalitenteissä.Jos värikkäät kielikuvat katoavat poliittisesta keskustelusta, katoaa politiikasta myös sen kiinnostavuus.Sen pitäisi sosiaalisen median ammattiloukkaantujienkin muistaa – poliitikoista puhumattakaan.