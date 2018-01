Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Ay-liikkeen kuolleet sielut

Moni

Ilta-Sanomien

Työmarkkinajärjestöjä leimaa salamyhkäisyys, mikä ei kuulu nykyiseen avoimeen yhteiskuntaan.

Työmarkkinajärjestöt