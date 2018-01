Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Suomi tarvitsee oman mallin

Ekonomisteilla on teoriakirjansa ja rakennelmansa. Työttömillä on pelkonsa ja lamaannuksensa. Ryskimällä näissä asioissa ei eteenpäin mennä. Kaiken pitää olla priimaa: valmistelun, valistamisen ja vastuunkannon.Aktiivimalli oli jo lailla hyväksytty, kun asiasta nousi kohu. Sinisten vastuuministerit Jari Lindström ja Pirkko Mattila katosivat julkisuudesta. Selittely jäi kokoomuksen Kai Mykkäselle ja keskustan Mika Lintilälle. Kiireessä annetuista kommenteista saattoi syntyä käsitys, että ministeritkään eivät oikein tiennet millainen laki tuli säädettyä.ja ay-liike pääsivät niille herkulliseen tilanteeseen jälkijunassa. Toki lausunnoissa ja eduskunnassa oli vastustettu, mutta meteli alkoi vasta yksittäisen kansalaisaloitteen jälkeen.Kerran liikkeelle lähteneen opposition vauhti on kova. Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kohautti valistamalla kuinka ihmisistä tuntuu siltä, että työttömät halutaan panna polvilleen niskalaukausta odottamaan. Rinne joutui täsmentämään vain lainaavansa saamaansa kansalaispalautetta. Lausuntoa pidettiin mauttomana sisällissodan alun satavuotispäivän lähestyessä.Oppositio ja ay-liike kyllä valmistautuvat uuteen taisteluun, jonka kohteena on aktiivinen työnhakupakko. Sen pitäisi tulla käsittelyyn tänä vuonna. Ennakkotietojen mukaan halutaan, että työtön hakisi kolmen kuukauden aikana 12 työpaikkaa 60 päivän karenssin uhalla. Se puraisisi paljon nyt kohuttua aktiivimallia enemmän.Tätä arvostellaan kyykytykseksi. Väitetään, että avoimiin työpaikkoihin tulvisi hakemuksia ihmisiltä, jotka eivät ole niihin päteviä eivätkä edes niihin halua. Siksi työnantajien halu ylipäätään pistää paikkoja avoimeen hakuun lopahtaisi.Ay-liike epäilee, että entistä kovempien kurikampanjoiden tielle ollaan vasta lähdössä. Tätä epäilystä se tulee aktiivisesti levittämään. Hallituksen vastustajien halu pistää pystyy erilaisia mielenilmaisuja varmasti kasvaa, kun laki uskalletaan tuoda käsittelyyn. Aktiivimallin synnyttämä raivo osoittaa, että tällä on jatkossakin hyvä hallitusta mätkiä.hankkeiden esikuvaksi mainitaan mielellään Tanskan malli. Siellä työttömien velvollisuuksia ja työnvälityksen resursseja lisäämällä on saatu hyviä tuloksia.Arvostelijoiden mielestä Suomeen on tuotu Tanskasta vain keppi, ei ollenkaan porkkanaa. Suomen työnvälityksen resurssit ovat todella pienet Tanskaan verrattuna, eikä niitä olla lähellekään sen tasoa lisäämässä.Pienessä, tiheään asutussa Tanskassa työmarkkinat toimivat aivan eri tavalla kuin suuressa ja suurelta osin harvaan asutussa Suomessa. Avoimet työpaikat eivät ole satojen kilometrien päässä.Suomessa on pakko kehittää työllisyyspolitiikkaa ja -toimia. Joskus tämä voi kirpaista työtöntä. Mahdottomaan tilanteeseen häntä ei pidä asettaa.Hätäisellä, salamyhkäisellä valmistelulla lait tulevat ihmisille yllätyksinä. Toisiinsa liittyvien esitysten läpi vieminen yksi kerrallaan hämmentää yhä enemmän. Tavallisenkin ihmisen pitää voida aina ymmärtää, mitä häneen kohdistuvilla toimenpiteillä tavoitellaan. Muuten järkevätkin uudistukset kaatuvat.