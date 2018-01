Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Miksi kukaan haluaisi pankkiin sunnuntaina?

Rahoitusalan työriita

Kiistassa puidaan

Harva halunnee

Pankkitoimintaa

näyttää jumittuneen erityisesti työnantajien ja palkansaajien erimielisyyteen viikonlopputöiden ehdoista. Kiista on monin tavoin mutkikas, ja siksi sen sopiminenkin kestää.Finanssiala haluaisi pitää pankkikonttoreita nykyistä vapaammin avoinna arkipäivien perinteisten virka-aikojen lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin. Ala perustelee tätä asiakkaiden toiveilla ja tarpeilla.Viikonlopputyö näyttää sinänsä ainakin periaatteessa sopivan myös pankkialan palkansaajille mutta vain paikallisesti sopien eikä ”työnantajan määräysvallalla” niin kuin esimerkiksi ammattiliitto Pro tulkitsee finanssialan työnantajien vaativan.toki muitakin aiheita kuin viikonlopputyötä, mutta lauantain ja sunnuntain pankkipalvelut tuntuvat aiheuttavan suurinta erimielisyyttä.Se on käynyt selväksi, että pankkialan palkansaajat ovat haluttomia tekemään viikonlopputöitä ilman mielestään asianmukaisia korvauksia ja ehtoja.Mutta toistaiseksi on jäänyt vähemmälle huomiolle kysymys, miksi ihmeessä asiakkaatkaan haluaisivat viettää arki-iltojaan tai viikonloppujaan pankissa.Useimmat arkiset pankkiasiat hoituvat asiakkaiden itsepalveluna verkkopankissa, mutta edelleen on ainakin satunnaista tarvetta myös henkilökohtaiseen asiointiin, kuten käynnit lainaneuvotteluissa tai sijoitusneuvonnassa.Finanssialan keskusjärjestö FA perustelee viikonloppu- ja iltapalveluiden tarvetta viime syksynä teettämällään kyselytutkimuksella. Sen mukaan valtaosa asiakkaista tyytyy nykyisiin arkipalveluihin, mutta osa etenkin nuorista aikuisista kaipaa palveluja myös arki-iltoina ja viikonloppuisin.Sen sijaan kyselystä tai sen tulkinnoista ei ilmene, mistä syystä edes osa asiakkaista haluaisi pankkiin illansuussa tai viikonloppuna.pankkiin siksi, että se olisi erityisen mieluisa vapaa-ajan harraste.Luontevampi selitys lienee, että konttoriverkon karsiminen ja perinteisten pankkipalveluiden supistaminen on tehnyt henkilökohtaisesta arkiasioinnista jo varsin vaikeaa tai käytännössä jopa mahdotonta.Harvalla on mahdollisuutta pitää kesken oman työpäivänsä niin pitkiä taukoja, että työn lomassa riittäisi aikaa asiointiin pankkikonttorissa.Pienellä paikkakunnalla lähikonttori on ajat sitten suljettu ja lainaneuvotteluun pitäisi matkustaa ties kuinka kauas. Suurissakin kaupungeissa entistä harvemmiksi karsitut konttorit ovat supistaneet palveluitaan ja lisäksi tupaten täynnä jonottajia.Niinpä asiakkaiden ”halu” hoitaa henkilökohtaiset konttorikäyntinsä iltaisin tai viikonloppuisin perustunee pääosin olosuhteiden pakkoon.valvovan Finanssivalvonnan mukaan maassa on henkilöasiakkaita palvelevia pankkikonttoreita toiminnassa enää alle tuhat, kun niitä oli kuusi vuotta sitten yli 1500.Konttoriverkoston karsimiseen on epäilemättä ollut liiketaloudellisia perusteita, kuten kulujen karsiminen ja kannattavuuden kohentaminen. Eiväthän Suomessa toimivien pankkien viimeaikaiset lähes kolmen miljardin euron vuotuiset liikevoitot ole itsestään syntyneet.Mutta sekään ei ole yllätys, että konttoreiden ja palveluiden karsiminen tuntuu muuallakin kuin kannattavuudessa – kuten asiakkaiden ja henkilökunnan tyytyväisyydessä.