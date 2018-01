Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Presidentinvaalien kiriviikot käynnistyvät

Vuoden 1988

Halosen

Maailmalla

Itsestään

Vajaan kuukauden kuluttua tiedetään, tuleeko edes toista kierrosta. Tällä hetkellä näyttää erittäin vahvasti, ettei tule. Vuoden 2018 vaalit jäävät historiaan ainakin yhdestä syystä: vaalien voittaja on ollut selvillä etukäteen jo kauan. Edessä ovat nykyhistorian itsestään selvimmät vaalit. Tulossa olevat gallupit varmistanevat asian.Varsinaisia, suoria kansanvaaleja on järjestetty vuodesta 1994 alkaen. Koskaan sen jälkeen tulos ei ole ollut yhtä lailla ennalta tiedossa kuin nyt. Mitkään merkit eivät tue, että istuvan presidentin Sauli Niinistön kannatus romahtaisi yhtäkkiä. Kannatus on vain noussut, kun kampanjat ovat käynnistyneet. Jotkut uskovat, että tilanne tasoittuu, kun puolueuskolliset menevät lopulta oman ehdokkaan taakse. Tätä ei tue, että ehdokkaat pikemmin häivyttävät puoluetaustansa kuin tuovat sitä esille.vaaleissa Mauno Koiviston suosio oli valtava. Mutta koska hänkään ei saanut yli 50 prosenttia äänistä (48,9 %), valinta jäi 301 valitsijamiehelle – viimeistä kertaa. Koivisto valittiin valitsijamiesten toisessa äänestyksessä, kun kokoomuksen Harri Holkerin valitsijamiehistä enemmistö siirtyi Koiviston taakse.Vuodesta 1994 lähtien vaalit ovat olleet puolestaan kansaa herättäviä jännitysnäytelmiä, tunnelma on ollut aivan toista luokkaa kuin nyt. 1994 jännitettiin Martti Ahtisaaren ja Elisabeth Rehnin välillä, kun Ahtisaari löi Rehnin lopulta prosentein 53,9-46,1. Vuonna 2000 oli täpärä taistelu Esko Ahon ja Tarja Halosen välillä, kun Halonen kaatoi Ahon prosentein 51,6-48,4.jatkokausi 2006 oli niinikään täpärä: hän voitti Niinistön prosentein 51,8-48,2. Kuusi vuotta sitten vihreiden Pekka Haavisto pääsi toiselle kierrokselle. Hänen ja Niinistön taistelu toi vaaleihin aivan uudentyyppisen arvotaistelun, vaikka Haavisto selkeästi lopulta hävisikin.Nyt on toisin. Tulipa toinen kierros tai ei, Niinistö jatkaa joka tapauksessa.epäilemättä kummastellaan Niinistön hirmuisia kannatuslukuja. Kun istuvaa presidenttiä tukee 70-80 prosenttia kansakunnasta, vertailu Pohjois-Koreaan – tai ehkä Venäjään – on paikallaan. Samalla on todettava, että se ei ole Niinistön syy. Ehkä hän on kaudellaan toiminut niin, että kannatusta on. Niinistöä verrataan jo Urho Kekkoseen, mutta vallankäytöltään Niinistö on aivan toista luokkaa. Suomessa poliittista valtaa käyttää pääministeri. Sillä lisäyksellä, että ulkopoliittista valtaa käyttää presidentti edelleen - yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Niinistö on tehnyt selväksi, että sen tontin hän myös hoitaa.Turvallisuuspoliittinen tilanne maailmassa on muuttunut sen kaltaiseksi, että jatkuvuutta arvostetaan. Niinistöä tukee myös se, että esimerkiksi Sdp:stä merkittävimmät ehdokkaat eivät lähteneet edes ehdolle. Tuula Haatainen jäi ehdokkaaksi, kun Antti Rinne, Jutta Urpilainen ja Eero Heinäluoma kieltäytyivät.selvissä vaaleissa jännitettäväksi jää toki äänestysprosentti. Viime vaaleissa se oli ensimmäisellä kierroksella kotimaassa 72,8 ja toisella kierroksella 68,9 prosenttia. Viime eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 70,1 eli luuloista huolimatta presidentinvaalien äänestysprosentti ei ole eduskuntavaaleja kummempi. Molemmat voittavat kuitenkin kuntavaalit, joissa viimeksi äänioikeuttaan käytti 58,9 prosenttia äänioikeutetuista. Vähiten suosittuja ovat EU-vaalit - viimeksi uurnille niissä vaivautui vain 39,1 prosenttia.