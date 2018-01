Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Iranin johtajat yllätettiin

kerran Iranissa oli suuria levottomuuksia vuonna 2009. Ne tukahdutettiin kovin ottein. Niin saattaa käydä taas. Sosiaalisen median toimintaa rajoitetaan jo, että väenkokouksia voitaisiin estää.Aiemmista protesteista uudet mielenosoitukset eroavat siinä, että niissä on huudettu myös uskonnollisen johtajan Ali Khamenein vastaisia iskulauseita. Se haastaa koko Iranin kummallisen poliittisen järjestelmän.Maassa järjestetään vaaleja, joilla on todellistakin vaikutusta. Silti viimeinen veto-oikeus kaikkeen pysyy Khameneilla. Sekä poliittisia vastustajia että tavallisia rikollisia rangaistaan brutaalisti.järjestys on peräisin vuoden 1979 islamilaisesta vallankumouksesta. Silloin kansanjoukot kaatoivat itsevaltiaan šaahin Mohammad Reza Pahlavin. Kumousta johti ajatollah Ruhollah Khomeini. Hän kukisti maallistuneet kilpailijansa ja vei Iranin islamilaiselle polulle. Samalla katkesivat välit šaahin tukijaan Yhdysvaltoihin.Kun Khomeini kuoli vuonna 1989, Khamenei tuli hänen tilalleen. 78-vuotias uskonoppinut on pitänyt ylintä valtaa lähes 30 vuotta. Hänen velvollisuutensa on valvoa, että islamilaiselta polulta ei poiketa. Tämä tekee järjestelmästä hyvin jäykän.Vallankumouksen jälkeen monilla aloilla tapahtui todellista edistystä. Iso osa kansakuntaa ei sen hedelmistä nauttinut. Nyt kaduilla mieltään osoittavat nuoret eivät edes muista šaahin diktatuuria.estävät myös sotapolitiikka ja kansainvälinen eristys. Iran on pääosapuoli shia- ja sunnimuslimien taisteluun Lähi-idässä, jota verrataan jo Euroopan 30-vuotiseen sotaan.Viime vuosina Iran on ollut erityisen aktiivinen Syyriassa, Irakissa ja Jemenissä. Vaikutusvaltaa kasvatetaan kalliilla hinnalla. Aseet maksavat ja iranilaisia sotilaita kaatuu. Nyt mielenosoittajat huutavat myös iskulauseita, joissa vaaditaan vetäytymistä vierailta taistelukentiltä.Iranissa vaikuttaa kuitenkin armeijan lisäksi vaikutusvaltainen vallankumouskaarti. Se jaksaa vuosikymmenten jälkeenkin levittää kumouksen sanomaa ja iranilaista uskontulkintaa.Pari vuotta sitten Iran jäädytti ydinohjelmansa vastikkeena siitä, että siihen kohdistuvia talouspakotteita purettiin. Tämä Rouhanin suursaavutus ei ole hyödyttänyt maata toivotulla tavalla.päävastustaja Lähi-idässä on Saudi-Arabia. Israelkin pelkää Iranin vaikutuksen kasvua. Kummankin taustalla on niiden liittolainen Yhdysvallat.Presidentti Trump pitää Irania lähes Pohjois-Korean veroisena kiusankappaleena. Hän innostui viime päivien tapahtumista ja arvostelee twiiteissään yrityksiä tukahduttaa mielenosoitukset.Tämä ei välttämättä ole palvelus Iranin uudistusmielisille. Kaikki toisinajattelijat leimataan muutenkin mielellään Yhdysvaltain ja Israelin agenteiksi.Iranissa vaikuttaa myös kovan linjan miehiä, jotka pitävät Rouhanin otetta liian lepsuna. Hekin voivat tarttua levottomuuksien tarjoamaan tilaisuuteen. Silloin maata vietäisiin aivan toiseen suuntaan kuin nuoret mielenosoittajat haluavat.