Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Hyvin menee, mutta niin on jo aikakin

Joulun edellä

Kuluttajien luottamus

Yli puolet

Talouden hukattu vuosikymmen tekee tilaa hyvälle kierteelle.

Vahva luottamus

Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö julkistivat uusimmat talouskatsauksensa ja -ennusteensa, joiden mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna kolmisen prosenttia. Se tietää parasta kasvua yli kymmeneen vuoteen.Tällä viikolla tilastokeskus ja elinkeinoelämän keskusjärjestö EK ovat jatkaneet samaa rataa julkistamalla uusimmat talouden tunnelma- ja luottamusmittauksensa. Niiden mukaan taloustunnelma on vahvistunut vielä enemmän kuin itse talous.niin Suomen kansantalouden kuin oman yksityistalouden tulevaisuuden näkymiin on nyt vahvempaa kuin kertaakaan sitten vuoden 1995, jolloin tilastokeskus aloitti kuluttajabarometrinsa säännölliset tunnelmamittaukset.Yritysten luottamus talouden tulevaisuuden näkymiin on EK:n luottamusindikaattorin perusteella vahvimmillaan kymmeneen vuoteen.Kansalaiset pitävät talousnäkymiä nyt parempina kuin edes 1990-luvun lopun teknohuuman tai viime vuosikymmenen kovien kasvuvuosien aikaan. Yritysjohtajat eivät ole aivan yhtä riehakkaalla tuulella, mutta hekin pitävät talouden näkymiä nyt parempina kuin kertaakaan sitten finanssikriisistä alkaneiden koettelemusten.tilastokeskuksen haastattelemista kuluttajista odottaa talouskasvun ja työllisyyden kohenevan ensi vuonna vielä tämänvuotistakin vahvemmaksi. Kansa on toisin sanoen toiveikkaampaa kuin SP tai VM, jotka ennustavat kasvun toki jatkuvan mutta jo ensi vuodesta lähtien hieman tahtia hidastaen.Jos talouden kasvukausi jatkuu edes niin kuin SP ja VM ennustavat, näyttää Suomi juuri ja juuri selviävän finanssi-, talous- ja eurokriisien koettelemuksista ”vain” yhden vuosikymmenen kasvumenetyksellä.Tilastokeskuksen lukujen perusteella Suomen bruttokansantuotteen arvosta uupuu yhä vuoden tai parin kasvun tuomat lisätulot ennen kuin kansantalous yltää taas reaalisesti huippuvuoden 2008 mittoihin.Yksikin talouden kadotettu vuosikymmen on liikaa, sillä se on merkinnyt tuhansille kansalaisille työpaikan menetystä ja toimeentulon heikkenemistä. Ja juuri siksi onkin korkea aika, että talous ja taloustunnelma ovat vihdoin vahvistuneet.talouden tulevaisuuden näkymiin muokkaa maaperää uusille investoinneille ja kysynnän kasvulle. Ja ne taas tekevät tilaa uusien työpaikkojen syntymiselle.Näin talouden hukattu vuosikymmen tekee tilaa hyvälle kierteelle, jossa kasvun ja työllisyyden koheneminen ensin vahvistaa kansalaisten ja yritysten luottamusta talouden tulevaisuuteen ja seuraavaksi luottamus antaa kasvulle lisävoimaa.Ja juuri niin kuin SP ja VM toteavat katsauksissaan, pitkästä aikaa vahvin talouskasvu on parasta lääkettä myös julkisen talouden tasapainolle. Kun talous kasvaa ja työllisyys kohenee, alkavat julkisen talouden verotulotkin kasvaa ja työttömyydestä koituvat menot supistua kuin itsestään.Toki julkisten menojen ja tulojen tasapaino kohenisi nopeammin, jos kasvu olisi vielä vahvempaa kuin nyt näyttää todennäköiseltä, mutta hidaskin koheneminen on parempi kuin alijäämien alituinen paisuminen ja vuosi vuodelta raskaampi velkaantuminen.