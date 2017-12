Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Työllisyys kasvaa ilman temppujakin

Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli marraskuussa 70,4 prosentissa. Samalla Tilastokeskus tarkensi aiempia lukujaan syksyltä, ja nekin muuttuivat parempaan suuntaan.Suomen talouden hyvä kasvu näkyy nyt selvästi työllisyysluvuissa.Hallitus tavoittelee työllisyysasteen nostamista 72 prosenttiin. Vielä hetki sitten siihen ei uskonut juuri kukaan. Valtiovarainministeriö arvioi viimeisimmässä ennusteessaan, että työllisyysaste nousisi vasta ensi vuonna 70,3 prosenttiin. Vaalivuonna oltaisiin 70,7 prosentissa. Tilastokeskuksen uusimman julkaisun jälkeen hallitusten tavoite alkaa näyttää mahdollisuuden rajoissa olevalta. Näin uskoo esimerkiksi Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju.Vetoapua tulee nyt hyvin talouskasvusta. Hallituksella on muitakin suunnitelmia. Eduskunta hyväksyi jouluviikolla hallituksen esityksen työttömyystukia leikkaavasta niin sanotusta aktiivimallista. Se tarkoittaa käytännössä, että vuodenvaihteen jälkeen työttömyystuesta leikataan 4,65 prosenttia kaikilta niiltä työttömiltä, jotka eivät ”osoita aktiivisuuttaan”. Hallitus uskoo, että tuen leikkaamisen uhka kannustaa työttömiä töihin lyhyeksikin aikaa.Aktiivisuuden osoittamiseksi kelpaa, että työnhakija tekee kolmen kuukauden aikana vähintään 18 tuntia pätkätöitä tai osallistuu te-toimiston palveluihin viitenä päivänä.Työllisyystavoitteen saavuttamista aktiivimalli auttaa varmasti. Tilastokeskuksen käyttämän kansainvälisen määritelmän mukaan työlliseksi lasketaan henkilö, joka on tehnyt tutkimusviikolla yhdenkin tunnin töitä. Työllisyystilastoon ilmestyy siis ihmisiä, jotka ovat töissä vähimmillään vaadittavat 18 tuntia kolmessa kuukaudessa – keskimäärin reilun tunnin viikossa.Eri asia on, miten realistisen kuvan työllisyydestä tämä antaa.Yksilön kannalta työllisyystilastojen kyseenalainen koheneminen on pieni harmin sivujuonne. Yksilölle todelliseksi ongelmaksi muodostuu tilanne, jossa hän ei pysty osoittamaan hallituksen haluamaa aktiivisuutta hallitukselle kelpaavalla tavalla, vaikka miten yrittäisi.Tuen leikkauksen voi välttää myös niin, että osallistuu viitenä päivänä niin sanottuihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Esimerkiksi Uudenmaan ely-keskus on huomauttanut, että pelkkä tukien leikkauksen välttäminen ei voi olla syy ohjata henkilöä palveluihin.Erittäin todennäköisesti eteen tulee tilanteita, joissa työttömän henkilön tukea alennetaan, vaikka tämä olisi pyrkinyt pääsemään sekä pätkätöihin että te-toimiston palvelujen pariin. Tästä nimenomaisesta asiasta kantoi huolta myös perustuslakivaliokunta. Se hyväksyi lakiesityksen, mutta peräänkuulutti muutoksia, joilla taataan, että töihin tai palveluiden piiriin tuloksetta yrittäneiden tukia ei leikattaisi. Tätä muutosta ei tehty lakiin.Työllisyyden koheneminen on hieno asia – niin jokaisen työpaikan saaneen kuin kansantaloudenkin kannalta. Tempputyöllistämisessä sen sijaan pitää olla tarkkana. Aktiivimallia on arvostelu niin rajusti ja myös muista kuin ideologisista syistä, että hallituksen on syytä seurata tarkasti tuottaako se enemmän hyötyä vai haittaa. Muutaman tunnin työskentely ei tuota valtiolle juuri verotuloja.