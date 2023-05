Muistisairas nainen kadonnut Oulussa – poliisi pyytää havaintoja

Oulussa Kellon Kiviniemessä on kadonnut muistisairas vuonna 1946 syntynyt nainen.

Kadonnut on ilmeisesti liikkeellä mustalla polkupyörällä. Hän on pienikokoinen. Nainen on pukeutunut tummiin vaatteisiin ja tummaan pyöräilykypärään.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätänumeroon 112.