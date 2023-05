Oulun kaksoissurma: Naisuhrin aviomies tunnusti teot – toinen epäilty vapautettu

Kaksoissurmasta epäillään enää naisuhrin aviomiestä. Hän on poliisin mukaan tunnustanut tehneensä henkirikokset.

Kuvassa vasemmalla oleva mies on nyt kaksoissurman ainoa epäilty. Toinen epäilty on vapautettu.

Oulun kaksoissurman toinen epäilty on vapautettu tutkintavankeudesta. Häntä ei enää epäillä henkirikoksesta.

Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille Oulun poliisista.

Oulun kaksoissurmasta epäillyt vangittiin Oulun käräjäoikeudessa viime keskiviikkona.

Naisuhrin aviomies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä kahdesta taposta ja ampuma-aserikoksesta. Hän on edelleen vangittuna. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että mies on tunnustanut tehneensä henkirikokset.

Toinen epäilty vangittiin syytä epäillä -perustein epäiltynä yhdestä taposta ja ampuma-aserikoksesta viime keskiviikkona kello 14.30 alkaneessa istunnossa. Syytä epäillä -peruste tarkoittaa, että poliisilla on viikko aikaa etsiä todennäköiset syyt vangitsemisen jatkamiselle tai epäilty pitää vapauttaa.

Nyt poliisi on kuitenkin tullut siihen tulokseen, ettei mies ollut syyllistynyt henkirikokseen, joten hänet on vapautettu. Näin ollen naisuhrin aviomies on siis enää ainoa epäilty asiassa.

Epäillyt henkirikokset tapahtuivat lauantaina 6. toukokuuta Oulun Välivainiolla.

Naisuhrin aviomiestä epäillään vaimonsa ja toisen miehen taposta. Molempia uhreja oli ammuttu. Naisuhri löytyi ammuttuna omasta kodistaan, miesuhri taas talon ulkopuolelta.

Naisuhrin aviomies otettiin kiinni Haravatieltä suhteellisen läheltä tapahtumapaikkaa. Toinen, nyt vapautettu mies otettiin kiinni asunnosta.

Vapauttamisesta kertoi aiemmin MTV Uutiset.