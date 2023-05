Oulun kaksoissurma: Poliisi vaatii kahta vangittavaksi

Poliisi toimitti ennakkotiedot vangitsemisvaatimuksesta käräjäoikeudelle tiistaiaamuna.

Poliisi vaatii kahta miestä vangittavaksi epäiltynä viikonloppuna Oulusta tapahtuneesta kaksoissurmasta. Molemmat epäillyt ovat 31-vuotiaita ja syntyneet vuonna 1991.

Poliisin käräjäoikeudella tiistaiaamuna toimittamien ennakkotietojen mukaan syyskuussa 1991 syntynyttä miestä vaaditaan vangittavaksi kahdesta taposta ja ampuma-aserikoksesta.

Joulukuussa 1991 syntynyttä miestä poliisi vaatii vangittavaksi epäiltynä yhdestä taposta ja ampuma-aserikoksesta. Kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 6. toukokuuta Oulussa.

Kummankin vangitsemista käsitellään keskiviikkona Oulun käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden tiedossa ei ole, vaaditaanko miehiä vangittavaksi todennäköisin syin vai syytä epäillä -perustein.

Epäilty kaksoissurma tapahtui lauantaina Välivainion kaupunginosassa. Poliisi sai noin kello 17 ilmoituksen, jonka mukaan alueella oli kuultu laukauksia. Paikan päältä poliisi miehen ja naisen, joita kumpaakin oli ammuttu. Nainen oli sisällä talossa, mutta mies löytyi ulkoa.

Epäillyistä toisen poliisi löysi parin tunnin etsintäoperaation jälkeen 19.20 Haravatieltä Välivainion kaupunginosasta. Toisen epäillyn poliisi otti kiinni talossa, jossa epäillyt henkirikokset tapahtuivat.

Ainakin syyskuussa 1991 syntynyt epäilty on aiemminkin ollut tekemisissä poliisin kanssa, ja hänet on tuomittu useista rikoksista kotipaikkakuntansa käräjäoikeudessa. Hänet on tuomittu esimerkiksi pahoinpitelyistä, huumausainerikoksista, huumausaineen käyttörikoksista ja dopingrikoksista.

Vuonna 2021 mies tuomittiin ampuma-aserikoksesta, koska hänellä oli hallussaan revolveri ja patruunoita. Vankilassa epäilty ei ole koskaan ollut, vaan hänet on tuomittu ehdollisiin vankeusrangaistuksiin ja sakkoihin.

Mies on ollut aiempina vuosina menestynyt painonnostaja.

Henkirikoksen uhriksi joutuneella naisella ei ole IS:n tietojen mukaan aiempaa rikostaustaa ainakaan edellisten kymmenen vuoden ajalta.