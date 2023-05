”Kaikki olivat puhuneet, että tämä on niin rauhallinen ja turvallinen omakotitaloalue.”

Oulun Välivainiossa lauantaina paljastunut kaksoissurma järkyttää alueen tuoretta asukkia Antoniinaa sekä tämän miestä.

He muuttivat vasta tämän viikon maanantaina Talvitielle, josta lauantainen, suuri poliisioperaatio sai alkunsa.

Poliisi sai kello 17 maissa ilmoituksen, että alueella olisi ammuttu.

Kun poliisit saapuivat paikalle, he löysivät talon sisältä kuolleen naisen, ulkoa löytyi loukkaantunut mies, joka kuoli ensiaputoimenpiteistä huolimatta. Molempia oli ammuttu.

Alue on tunnettu rauhallisuudestaan sekä lapsiperheistä ja vanhuksista. Tästä syystä surmauutinen tuli naiselle shokkina.

– Me muutimme tähän viime maanantaina. Kaikki olivat puhuneet, että tämä on niin rauhallinen ja turvallinen omakotitaloalue, jossa asuu lähinnä lapsiperheitä ja vanhuksia. Oli surkuhupaisaa, kun ehdimme vain vajaan viikon asua, niin heti on tämmöinen asia, Antoniina sanoo.

Hän ei tuntenut surmansa saaneita ihmisiä, eikä alueen muihinkaan ihmisiin ole ehtinyt vielä juurikaan tutustua.

Hän saapui miehensä kanssa Talvitielle lauantai-illalla noin puoli kuuden aikoihin.

Tuolloin poliisioperaatio oli kestänyt jo noin puolen tunnin ajan. Poliisi oli eristänyt kotikadun ja kotiin pääsyn.

– Täällä poliisit kävelivät rynnäkkökiväärien kanssa. Oli panssariautoa ja muuta. Vähän hurjan tuntuista.

Poliisi otti teoista epäillyn miehen kiinni läheiseltä Haravatieltä kello 19.20 aikoihin. Miestä epäillään kahdesta taposta. Antoniina ja tämän mies pääsivät kotiinsa iltakahdeksan jälkeen.

Antoniina toivoo, että arki uudella asuinalueella jatkuisi tämän jälkeen rauhaisammin.

– Arki jatkuu varmaan ihan normaalisti. Kyllähän se vähän mietityttää, että ihan naapurissa näin käy, mutta toisaalta niin voi käydä missä vaan.