Nelostie on poikki onnettomuuspaikan kohdalla.

Kärsämäeltä noin 5 kilometriä Pulkkilaan päin on tapahtunut rekan ja henkilöauton nokkakolari lauantaina hieman ennen kello 11. Onnettomuuden pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Nelostie on kokonaan poikki liikenteeltä.

Henkilöautoliikenne ohjataan kiertotielle Haapaveden ja Leskelän kautta. Raskaan liikenteen kiertotie on järjestetty valtatien 28 ja kantatien 88 kautta.

Pelastuslaitos ei tiedota onnettomuudesta enempää.